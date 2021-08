Amber Smith dit qu’être enceinte après que la mort de son fils a été ressentie comme une “trahison”

in

malgré ambre et Granger Smith ont perdu leur fils de 3 ans, fleuve, à une noyade en 2019, ils n’avaient jamais imaginé qu’ils auraient un autre bébé.

Les stars, qui partagent aussi 9 ans Londres et 7 ans Lincoln, vient d’accueillir petit garçon Maverick Beckham Smith le 20 août. Mais pendant des mois après la mort de River, ils pensaient qu’ils avaient fini d’avoir des enfants.

“Après l’accident, Granger a dit : ‘Pensez-vous que vous voudriez un jour avoir un autre bébé ?'”, a raconté Amber, 39 ans, dans une nouvelle vidéo le 26 août. Je ne peux pas. Pas moyen. ‘”

Elle a expliqué son raisonnement en disant: “River était notre fourgon de queue. Il était notre dernier. Je ne pouvais pas faire ça. Je me sentais presque coupable, comme si ce serait une sorte de trahison envers River.”

De plus, Amber ne savait pas si elle pouvait même avoir un autre bébé, car elle avait ses trompes de Fallope attachées après avoir eu River.

Granger, 41 ans, a discuté de la possibilité d’avoir un enfant par fécondation in vitro (FIV). La star de country s’est souvenue : “Elle a commencé à devenir émotive. Elle a dit : ‘Mais je ne pense pas que je puisse envisager la FIV parce que qui serions-nous pour jouer à Dieu ? Comment deux humains via un laboratoire pourraient-ils féconder un ovule et jouer à Dieu ?'”