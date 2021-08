Amber Smith partage des messages « blessants » qu’elle a reçus après la mort de River

Forgeron d’ambre interpelle les personnes qui ont envoyé des messages « blessants » après la mort de son fils fleuve.

Le mardi 24 août, Amber, qui a récemment accueilli un petit garçon, a écrit sur son histoire Instagram qu’elle et son mari Granger Smith reçoivent fréquemment des messages haineux de la part des utilisateurs des réseaux sociaux. “Je n’aime jamais accorder à ces gens plus d’attention qu’ils ne le méritent, mais c’est juste un rappel que nous vivons dans un monde sombre”, a-t-elle expliqué, “où les gens se jugent les uns les autres et disent les choses les plus blessantes et cruelles”.

Elle a ajouté: “S’il vous plaît, réfléchissez avant de taper ou de donner votre opinion.”

Amber a inclus des captures d’écran des messages qu’elle a récemment reçus, dont un qui disait: “Si seulement le 3ème était toujours là, seulement si vous l’auriez mieux regardé autour de la piscine, il serait probablement toujours là. Poor River. [sic]”

Un autre a dit : “Je sais que vous ne verrez jamais cela, mais je voulais juste vous tendre la main et dire quelques choses[.] La première chose est que je ne connais pas vraiment toi ou ta famille donc je ne peux pas juger et ce n’est pas mes affaires mais comment pourriez-vous un jour perdre un enfant et le remplacer et vous en sortir vous avez l’air si heureux et il en avait l’air C’était si facile pour toi d’avoir un autre enfant.”