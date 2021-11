Ambition malgré les pertes

11/07/2021 à 21:51 CET

Tatiana Perez

L’espoir est la dernière chose que vous perdez. En regardant le panorama de l’équipe de Gérone, avec seulement 13 joueurs disponibles de la première équipe et neuf blessés, n’importe qui peut prédire le pire pour les rojiblancos sur le terrain de Tenerife (21h). Pourtant, Míchel Sánchez a déjà montré qu’il se base sur des défis comme celui-ci lorsque chaque membre de l’équipe tire le meilleur de lui-même pour le bien du collectif. La réponse des footballeurs comme Valéry, Pablo Moreno ou Ibrahima Kébé, qui jusqu’à présent n’ont pas eu autant de continuité, et aussi de la jeunesse de la filiale, avec jusqu’à six convoqués : Jona, Gabri, Arnau Ortiz, lex Sala, Artero i Dawda.

L’absence de Cristhian Stuani Ce sera l’un des points faibles de Gérone à Heliodoro Rodríguez, avoir quelqu’un d’autre pour porter le poids du score pour continuer la séquence de 10 points sur les 15 derniers possibles. Nahuel Bustos Il devra rendre la confiance que Míchel lui donne avec la propriété d’être décisif dans la région de Tenerife. Il sera accompagné de Châtain et Alex Baena dans les demi-points, compte tenu du fait que Samu saiz accomplit le deuxième jeu de pénalité et que Borja García il est blessé. Au centre du terrain il faudra compter sur la perte de Ramon Terrats, mais il sera couvert par Kébé. En plus de la présence de Aleix Garcia, étant l’un des rares footballeurs à avoir tout joué de la même manière que Bernard, Juanpe et Jean Charles. Les défenseurs continueront à faire trident avec Bon Santiainsi que le portier. Là où il y aura des changements, ce sera dans les voies. Jairo reviendra sur l’aile gauche, tandis que l’absence de Arnau, convoqué avec l’équipe U19, à droite, ouvre la porte à ValéryLes files d’attente probables

Ténérife : Soriano ; Mellot, Sipcic, Carlos Ruiz, Álex Muñoz ; Aitor Sanz, Corredera; Rubén Diez, Shashoua, Elady ; et Enric Gallego. Gérone : Juan Carlos ; Valery, Bernardo, Santi Bueno, Juanpe, Jairo; Ibra Kébé, Álex Baena, Aleix García ; Nahuel Bustos et Pablo Moreno Arbitre : Sagués Oskoz (Comité Basque) Stade : Heliodoro Rodríguez López Heure : 21h00