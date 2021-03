Ambrane Dots 38 et Ambrane NeoBuds 33 TWS abordables lancés en Inde

Les véritables écouteurs sans fil Ambrane Dots 38 et NeoBuds 33 ont été lancés en Inde. Ambrane est l’un des fabricants d’accessoires les plus populaires en Inde. La marque est connue pour sa banque d’alimentation et ses accessoires d’alimentation tels que des chargeurs et des câbles.

Il y a quelques semaines, Ambrane Dots 11 et Dots 20 TWS ont été lancés à partir de Rs 1699. Maintenant, le TWS nouvellement lancé commence à Rs 1799. Les nouveaux Ambrane Dots 38 et NeoBuds 33 sont des TWS intra-auriculaires et sont vendus sous Rs 2000, ce qui les rend abordables.

Points Ambrane 38

Troisième véritable écouteur sans fil de la famille Dots, le Dots 38 est un écouteur intra-auriculaire avec un design de tige. Il est livré avec des embouts interchangeables. À l’intérieur, le Dots 38 exploite la technologie Bluetooth 5.0 et prend également en charge le couplage rapide en une étape. Il dispose d’un haut-parleur dynamique de 10 mm avec des basses supplémentaires et ces écouteurs sont conçus pour durer 4 heures sur une seule charge et trois cycles de charge supplémentaires avec le boîtier, ce qui porte le total à 16 heures.

En outre, l’Ambrane Dots 38 prend en charge les commandes tactiles et peut effectuer des opérations telles que la lecture / pause, l’assistant vocal, accepter / rejeter les appels, sauter des pistes et le contrôle du volume, ce qui est une rareté dans le segment budgétaire. Enfin, ils sont également classés IPX5 pour la protection contre l’eau.

L’Ambrane Dots 38 est au prix de Rs 2499, mais le même est répertorié pour Rs 1,199 sur Amazon . Il est disponible en option de couleur blanche. Voir l’offre

Ambrane NeoBuds 33

(Crédit d’image: Amazon)

Les NeoBuds 33 rejoindront les NeoBuds 11 et 22 de la série. Ce sont également des écouteurs intra-auriculaires avec connectivité Bluetooth 5.0, pilotes dynamiques de 10 mm. Les têtes sont conçues pour durer jusqu’à 3,5 heures sur une seule charge et jusqu’à 15 heures avec l’étui inclus. Il existe également un port de type C pour le chargement. Des commandes tactiles et du robinet, un microphone IPX4 résistant à l’eau sont également présents à bord.

L’Ambrane Dots 38 est au prix de Rs 1,799, mais le même est indiqué pour Rs 899 sur Amazon . Il est disponible dans les options de couleur noir, bleu et blanc. Voir l’offre

