Ambrane fait appel à Disha Patani en tant qu’ambassadrice de la marque

La marque d’accessoires mobiles Ambrane a signé Disha Patani comme ambassadeur de sa marque en Inde. Avec l’association, Ambrane souhaite renforcer son réseau auprès des millennials. Patani est le dernier à rejoindre Ambrane, qui comprend déjà le joueur de cricket Ravindra Jadeja comme ambassadeur de la marque. En cette période festive, Ambrane annoncera sa campagne intégrée avec l’acteur. La sensibilisation inclura toutes les plateformes numériques ainsi que les exécutions et activations en extérieur, a indiqué la société. “La campagne BTL impliquera de la publicité ambiante et des activations de vente au détail”, a-t-il ajouté.

« Une icône de la mode et une mine de talents, la personnalité vibrante, excitante et vivace de Disha s’intègre parfaitement au style et au panache dont Ambrane est devenu synonyme. Disha n’est pas seulement une icône de style, mais aussi une source d’inspiration pour les jeunes. Elle a un nombre incroyable de fans, pas seulement à l’écran, mais sa présence influente sur les réseaux sociaux a capturé la communauté par millions. Son engagement pour le fitness et son amour pour la danse, combinés à sa personnalité énergique, en font un choix idéal pour Ambrane », a déclaré Ashok Rajpal, PDG et fondateur d’Ambrane India au sein de l’association.

“Disha, avec sa performance très étonnante, s’est taillé une place à Bollywood. Elle est l’une des principales stars de Bollywood et a été acclamée par la critique et le public pour son style et son travail. C’est sa polyvalence qui résonne avec l’identité d’Ambrane. Grâce à cette association, nous visons à enflammer un récit plus fort pour la marque », a-t-il ajouté.

« Ambrane a simplifié mon quotidien. Les gadgets m’aident à rester alimenté et chargé avec style. Je suis ravi d’être associé à Ambrane et j’attends avec impatience cette collaboration », a déclaré Patani.

