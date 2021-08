Ambrane India dévoile sa nouvelle identité de marque

in

L’introduction de la nouvelle identité visuelle correspond à la mission globale de la marque, a déclaré Ashok Rajpal, directeur d’Ambrane India.

La marque d’accessoires mobiles Ambrane India a dévoilé sa nouvelle identité de marque avec un nouveau logo. Dans le cadre de l’évolution de la marque, elle a également proposé un nouveau slogan #ThereforeAmbrane conformément à sa promesse de fournir des solutions et des expériences technologiques modernes de nouvelle génération à ses consommateurs. En outre, la marque a également introduit une nouvelle icône et une nouvelle roue chromatique pour le logo. « Lorsque nous avons commencé cet exercice du nouveau logo, nous voulions quelque chose qui scelle la promesse de la marque tout en mettant en valeur l’engagement de l’entreprise dans un secteur en évolution rapide », a déclaré Ashok Rajpal, directeur d’Ambrane India.

Le message derrière le logo est que la marque est fiable, moderne, indienne, tandis que #ThereforeAmbrane représente les nombreuses raisons pour lesquelles Ambrane est la marque préférée de l’Inde, a noté Rajpal. De plus, la couleur orange du logo représente le zeste et l’enthousiasme de la marque, tandis que la palette bleue affiche la confiance et l’expertise, a déclaré la société dans un communiqué.

« Nous n’avions jamais eu d’icône pour notre logo précédent et il était donc essentiel de capturer une icône qui puisse résonner avec le futur public et la vision de la marque. Le symbole « donc », a bien résumé la communication », a déclaré Rajpal. La marque publiera désormais des communications marketing intégrées à 360 degrés pour faire avancer le message de rebranding.

« L’introduction de la nouvelle identité visuelle correspond à la mission globale de la marque, qui se traduira par l’emballage, l’image de marque et toutes sortes de communication marketing. Ambrane ambitionne d’établir une position de leader dans le domaine des accessoires mobiles, en réorganisant presque toutes les facettes de son activité », a-t-il ajouté.

L’annonce vient de près dans la foulée de l’embarquement du joueur de cricket Ravindra Jadeja en tant que parrain. Ambrane India a démarré son activité en 2012. Elle prétend avoir plus de 330 centres de service à travers l’Inde ainsi qu’une infrastructure de support client en ligne. Les produits Ambrane sont disponibles sur plusieurs plateformes en ligne telles que Homeshop18, Flipkart, Snapdeal, Amazon, India times, Shop indices ainsi que dans divers magasins de détail comme Reliance Digital, Metro, Digital Xpress, Best Price, entre autres.

