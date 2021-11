AMC a déjà commencé à accepter Bitcoin, Ether, Litecoin et Bitcoin Cash pour l’achat de billets de cinéma

Pour Éditeur quotidienBitcoin

AMC commence à accepter Bitcoin, Ether, Litecoin et Bitcoin Cash pour l’achat de billets. Ensuite, vous ajouterez Dogecoin.

Cette nouvelle avait déjà été annoncée, mais maintenant elle est concrète. Enfin, les clients de la chaîne de cinémas AMC, considérée comme la plus grande au monde, ils peuvent acheter des billets avec quatre principales crypto-monnaies : Bitcoin, Ether, Litecoin et Bitcoin Cash.

Cela a été souligné sur Twitter par le PDG de l’entreprise, Adam Aron :

« Super flash d’information ! Comme promis, de nombreuses nouvelles façons de payer en ligne MAINTENANT chez AMC. Maintenant, nous acceptons fièrement : roulement de tambour s’il vous plaît… Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin. Aussi Apple Pay, Google Pay, PayPal. Incroyablement, ils représentent déjà 14% de nos transactions en ligne totales ! Dogecoin ci-dessous ».

Gros flash info ! Comme promis, de nombreuses nouvelles façons de payer en ligne MAINTENANT chez AMC. Nous acceptons fièrement maintenant : roulement de tambour, s’il vous plaît… Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin. Aussi Apple Pay, Google Pay, PayPal. Incroyablement, ils représentent déjà 14% de nos transactions en ligne totales ! Dogecoin ensuite. pic.twitter.com/a7pqYBm7HB – Adam Aron (@CEOAdam) 12 novembre 2021

Les deux pièces doggy, Dogecoin et Shiba Inu, devront attendre un peu. Aron a confirmé dans le tweet que Doge serait bientôt ajouté, mais avait également récemment déclaré que Shiba faisait partie du système de crypto-monnaie accepté.

Nous avions déjà la remorque

Comme compté QuotidienBitcoin, la « bande-annonce » de ce film sur l’adoption de la cryptographie est sortie le 10 août, lorsque AMC a annoncé pour la première fois son intention de commencer à accepter Bitcoin d’ici la fin de l’année.

Puis, en septembre, le PDG a tweeté sur le projet de l’entreprise d’ajouter plusieurs altcoins majeurs : Litecoin, Ether et Bitcoin Cash. Et enfin, grâce à des sondages sur le réseau social de l’oiseau, il a amené les gens à voter s’ils voulaient que Dogecoin et Shiba Inu soient ajoutés. Les deux sondages ont reçu une majorité d’approbation.

Aussi, début octobre, AMC a permis à ses clients d’acheter des cartes-cadeaux électroniques (qui leur ont permis d’acheter des billets de cinéma) avec diverses crypto-monnaies, dont celles désormais acceptées comme moyen de paiement et Dogecoin.

UToday indique que malgré un rapport sur les bénéfices meilleur que prévu, les actions AMC ont chuté de 17% cette semaine avant de se redresser légèrement hier. Selon un récent dépôt réglementaire, Aron a récemment vendu pour 25 millions de dollars d’actions.

