AMC accepte désormais Bitcoin, Ethereum, deux autres crypto-monnaies, Dogecoin à suivre

AMC est officiellement devenue la première chaîne de cinémas à accepter les paiements Bitcoin, Ethereum et crypto-monnaie sur sa plateforme. Cela fait longtemps après que le PDG Adam Aron a annoncé pour la première fois le projet du géant du divertissement d’accepter les paiements cryptographiques d’ici la fin de l’année. L’annonce indiquait qu’elle accepterait les paiements cryptographiques en ligne pour les billets de cinéma et les concessions.

Les paiements cryptographiques chez AMC sont officiels

Tout à la fin d’AMC semble avoir fonctionné comme prévu, car la dérogation il y a trois mois avait déclaré que la société commencerait à accepter les paiements cryptographiques au quatrième trimestre de l’année. Aron s’est adressé à Twitter pour annoncer la nouvelle passionnante qu’AMC avait en fait commencé à recevoir des paiements dans quatre crypto-monnaies. Ceux-ci comprenaient Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin.

Super flash info ! Comme promis, de nombreuses nouvelles façons de payer en ligne MAINTENANT chez AMC. Maintenant, nous acceptons fièrement : roulement de tambour s’il vous plaît… Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin. Aussi Apple Pay, Google Pay, PayPal. Incroyablement, ils représentent déjà 14% de nos transactions en ligne totales ! Dogecoin ci-dessous. pic.twitter.com/a7pqYBm7HB – Adam Aron (@CEOAdam) 12 novembre 2021

Lecture connexe | La mission DOGE-1 financée par SpaceX Dogecoin sera lancée au premier trimestre 2022

Au début, Bitcoin était le seul crypto qui allait être accepté pour le changement, mais les critiques ultérieures ont vu la chaîne de cinémas ajouter plus d’options en raison de la demande populaire. L’une des raisons pour lesquelles Bitcoin entraîne des frais de transaction élevés et ne serait pas l’option la plus idéale pour les petites transactions. Peu de temps après l’annonce de Bitcoin, le PDG Adam Aron avait annoncé qu’Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin rejoindraient la gamme.

Doge entame une autre tendance à la reprise | Source : DOGEUSD sur TradingView.com

D’autres ajouts sont venus plus tard, après qu’Aron ait mené un sondage sur Twitter. Dans le sondage, il a demandé à la communauté si elle aimerait voir la populaire pièce de monnaie Dogecoin acceptée et la majorité a voté oui. AMC avait donc intégré les paiements Dogecoin pour les cartes-cadeaux et prévoyait d’introduire les paiements Doge pour les billets de cinéma et les concessions.

Quand arriveront les paiements Dogecoin et Shiba Inu ?

Dans le tweet d’annonce, Aron avait déclaré que les paiements Dogecoin étaient à venir. Aucun calendrier précis n’a été donné pour cela, mais avec quatre crypto-monnaies déjà opérationnelles, on suppose que ce ne serait pas trop loin dans le futur. Cependant, Aron n’avait rien dit à propos de son dernier ajout à sa ligne crypto; Shiba Inu.

Lecture connexe | AMC Theaters dit que les clients pourront bientôt payer avec Shiba Inu

Le PDG avait mené un autre sondage sur Twitter, mais cette fois pour le rival de Dogecoin, Shiba Inu. Une fois de plus, la majorité avait voté pour ajouter la monnaie meme comme méthode de paiement et Aron avait confirmé lors d’un appel de résultats qu’il mettrait en œuvre les paiements Shiba Inu à l’avenir. La communauté SHIB a demandé quand elle devrait s’attendre à pouvoir payer avec ses pièces, mais AMC n’a pas mis à jour la question.

Google Pay, Apple Pay et PayPal ont également été introduits parallèlement aux paiements par crypto-monnaie.

Image en vedette de Bloomberg, graphique de TradingView.com