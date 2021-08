AMC accepte les paiements en bitcoin et les actions montent en flèche- The Cryptonomist ⋆ Crypto new media

AMC acceptera les paiements en bitcoin. Le géant du divertissement devrait accepter les paiements en BTC d’ici la fin de l’année. C’est ce qu’a déclaré le PDG Adam Aron.

Tel que rapporté par CNN, Adam Aron a déclaré :

“J’ai dû en apprendre plus au cours des six derniers mois sur la blockchain et la crypto-monnaie que j’en ai appris au cours de la décennie précédente”.

Il a en outre ajouté qu’AMC explore comment approfondir le monde des crypto-monnaies :

“[We are] explorer comment AMC (AMC) peut participer à ce nouvel univers de crypto-monnaie en plein essor, et nous sommes assez intrigués par des activités potentiellement lucratives [opportunities]”.

AMC et la connexion au bitcoin et aux crypto-monnaies

AMC commencera bientôt à accepter les paiements en bitcoins pour les billets et les services en ligne. Il acceptera également les paiements dans Google Pay et Apple Pay.

Le géant du divertissement a fait la une des journaux le dumping sur le cours de son action. AMC était en effet considérée comme une valeur risquée. Un peu comme Gamestop, AMC était au centre de l’attention des hedge funds avec leurs ventes à découvert, d’une part, et des commerçants de détail sur WallStreetBets, d’autre part. Nous savons ce qui s’est passé.

Pour AMC, c’était une nouvelle ère. Non seulement le stock est allé de 2 $ à 20 $ de janvier à février. Mais contrairement à Gamestop (GME), il a encore grandi, atteignant 62 $ en juin, puis de moitié récemment pour atteindre ses 33 $ actuels. Aujourd’hui, l’annonce que la société acceptera Bitcoin a conduit le titre à gagner environ 3% et à attirer l’attention sur le marché « après les heures normales ».

La volatilité d’AMC est typique du marché des crypto-monnaies.

Le diffuseur américain a une longue et prestigieuse carrière dans le monde du cinéma et des séries télévisées. Parmi les œuvres principales et les plus regardées figurent Mad Men, Breaking Bad et The Walking Dead, des séries télévisées qui ont écrit l’histoire et révolutionné l’industrie. Puis vint la crise du Covid et Le sort d’AMC semblait scellé. Jusqu’en janvier 2021.

Parmi les dernières sorties, qui lui ont permis de reprendre son souffle, figurent F9 : The Fast Saga (le dernier chapitre de Fast and Furious) et Godzilla vs Kong.

À l’avenir, un accord avec Warner Bros. la première des films de la société de production se profile à l’horizon. Dans l’ensemble, AMC semble être revenu au clair, une situation à laquelle le bitcoin contribuera également.