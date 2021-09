Ce seraient tous les terminaux Xiaomi qui ne pourront pas profiter d’Android 12, et si votre téléphone figure sur la liste, vous devrez en acheter un nouveau si vous souhaitez profiter du nouveau système d’exploitation Google. Aujourd’hui, lors de l’achat d’un nouveau téléphone portable, nous devons non seulement voir la taille de l’écran, le processeur […] More