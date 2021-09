AMC acceptera ETH, Litecoin, BCH – Trustnodes

AMC, la plus grande chaîne de cinémas d’Amérique avec quelque 5 milliards de dollars de revenus annuels, accepte l’ethereum, le litecoin et le bitcoin cash en plus du bitcoin.

Clarifiant après leur annonce qu’ils accepteraient le bitcoin en août, le PDG d’AMC, Adam Aron, a déclaré :

« Amateurs de crypto-monnaie : vous savez probablement qu’AMC Theatres a annoncé que nous accepterions Bitcoin pour les paiements de billets et de concessions en ligne d’ici la fin de l’année 2021. Je peux confirmer aujourd’hui que lorsque nous le ferons, nous nous attendons également à ce que nous acceptions de la même manière Ethereum, Litecoin et Bitcoin Espèces.”

C’est pour les billets en ligne, donc les spectateurs potentiels du théâtre n’auront pas l’appréhension, la honte des geeks, une nervosité importante et un peu de cool qui aurait été d’essayer de payer en crypto en personne devant leurs amis. .

Cela signifie que l’absorption peut être faible car les frais pour une simple transaction eth sont actuellement de 5 $ et vous pouvez simplement payer en dollars dévalués, mais d’un autre côté, il n’y a pas de taxes sur les montants dépensés inférieurs à 600 $.

En plus pour les cryptos comme le litecoin ou le BCH, ce genre de choses est leur raison d’être à certains égards, de sorte que les caissiers peuvent se gaver au début et peut-être même continuer, bien qu’il ne soit pas très clair à quelle fréquence les geeks vont au théâtre.

Pour AMC, tout cela est probablement principalement pour cette valeur de meme doux et sucré. Meme stock accepte meme coin vaut évidemment les centimes qu’ils ont pu dépenser pour intégrer tout cela.

Leur stock est cependant un peu inchangé, après une hausse de 748 % au cours de l’année écoulée, car il a été fortement court-circuité pendant le verrouillage, puis a longuement attendu lors des pourparlers de réouverture de février.

Eth, d’autre part, a dépassé les 3 600 $, cette annonce d’AMC n’ayant probablement pas grand-chose à voir avec cela, car il s’agit beaucoup plus d’un changement de sentiment qui a commencé lundi en raison du nouveau récit L2.

Cela dit, il est à certains égards un peu étonnant que nous semblions avoir atteint le stade où l’acceptation de la cryptographie pour le paiement est désormais davantage une affaire de fond discrète qui se développe progressivement et continuellement à travers le monde.

Ce genre de nouvelles en 2014 aurait été bouleversant d’une manière que peut-être même Newsnight l’aurait couvert, mais maintenant, sept ans plus tard, ce ne sont que des nouvelles «normales».

Cependant, ne vous y trompez pas. Il y a un enfant chez AMC qui apprend tout ce truc bitcoin/eth, comment coder les bits de paiement, comment le rendre plus fluide, et c’est peut-être son travail à temps plein.

Lui, AMC, puis le monde, acquièrent de nouvelles compétences. Au cours du processus, l’expérience de paiement devient plus fluide, meilleure, plus « normale ». Jusqu’au jour où nos enfants pensent que tout cela est des trucs de baby-boomers et veulent payer avec leur jeton NFT absurde, tandis qu’un nouveau “Jésus” veut que nous acceptions des jetons quantiques nuls, et nous disons non parce que nous venons d’apprendre le bitcoin par e-mail.

Bref, même s’il peut sembler que rien ne se passe ici, il se passe quelque chose d’un peu profond. Ce quelque chose, c’est que les cryptos sont entrés dans une phase où leur adoption est «normale».

Peut-être que nous n’en sommes pas encore tout à fait là et évidemment pas tous les cryptos, bitcoin et eth principalement, mais pour la première fois en près de 12 ans, les cryptos sont passés de la première vague d’adoption qui est d’environ 10% à maintenant la deuxième phase d’adoption, les 20 % restants, lorsqu’il s’agit d’utilisation réelle ou d’infrastructure d’utilisation.

C’est une étape importante à certains égards, car ils finiront par intégrer le réseau Lightning et les L2 pour eth avec des cumuls zk et tout ça, très lentement, mais puis à un moment donné peut-être soudainement, un nouveau monde où l’argent décentralisé mondial est à peu près égal à la caisse avec fiat, et peut-être même mieux puisqu’il est nativement numérique.

C’est donc peut-être une façon pour AMC de remercier les cryptoniens pour leur soutien lors de la célébration de la réouverture par les millennials au début de l’année, et pour avoir révélé au passage pourquoi les cryptos sont nécessaires, et maintenant ils montrent leur soutien à la liberté de choix.