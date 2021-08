AMC acceptera-t-il Dogecoin ? Les fans de DOGE aboient pour un début au box-office

Après quelques nouvelles haussières de crypto-monnaie de Divertissement AMC (NYSE :AMC) plus tôt cette semaine, la société fait à nouveau la une des journaux vendredi. Et maintenant, beaucoup se posent une question : AMC acceptera-t-il Dogecoin (CCC :DOGE-USD) ?

Le PDG Adam Aron et AMC ont créé des vagues lundi lorsque la société a affiché des revenus supérieurs aux estimations, ainsi que des pertes par action plus faibles que prévu. Cependant, la plus grande nouvelle de l’appel aux résultats de la société a été l’acceptation par AMC Bitcoin (CCC :BTC-USD) comme mode de paiement d’ici la fin de cette année.

Selon la rédactrice en chef d’InvestorPlace de Today’s Market Sarah Smith, «[Aron] a déclaré que la société accepterait BTC dans tous les sites américains. En plus de cela, il a également partagé qu’il accepterait Google Pay et Apple Pay pour les achats en ligne. Il n’y avait pas beaucoup plus de détails sur cette mise à jour, mais elle a sûrement excité les investisseurs particuliers.

Cela dit, comme mentionné précédemment, de nombreux investisseurs se demandent maintenant si AMC fera un autre mouvement de cryptographie et acceptera également DOGE comme mode de paiement.

À l’heure actuelle, DOGE est le septième plus grand crypto avec une capitalisation boursière de plus de 35 milliards de dollars. Après avoir chuté par rapport aux sommets de mai, Dogecoin remonte lentement – ​​gagnant plus de 35% au cours du mois dernier. Dans cet esprit, les investisseurs de détail et les fans de DOGE encouragent Aron et AMC à poursuivre leur ascension crypto et à commencer à accepter la crypto sur le thème du chien.

De nombreux investisseurs ont pris Twitter (NYSE :TWTR) pour exprimer leurs opinions et leurs supplications à Aron. Les utilisateurs « vantent des fonctionnalités telles que des transactions rapides et moins coûteuses par rapport à Bitcoin », qui incluent des mises à niveau qui réduiront bientôt les frais.

En fait, l’entrepreneur en crypto David Gokshtein a récemment tweeté son soutien à DOGE sur Bitcoin.

Je dépenserai $DOGE à $AMC avant $BTC. C’est parce que j’empile des sats. – David Gokhshtein (@davidgokhshtein) 9 août 2021

Avec tout cela à l’esprit, la réponse à la question « AMC acceptera-t-elle Dogecoin » est quelque chose que nous devrons tous attendre. Cependant, Aron et sa société de divertissement ont clairement un œil sur la cryptographie pour aller de l’avant.

À la date de publication, Nick Clarkson n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Nick Clarkson est rédacteur Web chez InvestorPlace.