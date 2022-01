AMC acquiert Sentai Filmworks et Hidive pour les affaires d’anime

Si vous n’avez pas vu l’anime Nana, vous devriez ! Lisez aussi le manga. Capture d’écran : Sentai

AMC Network ajoute maintenant Sentai Filmworks et Hidive à son écurie. Comme le souligne Variety, Sentai et son service de streaming Hidive rejoindront la gamme actuelle d’AMC, aux côtés de BBC America, IFC, SundanceTV, WE tv et IFC Films. D’ici 2025, AMC espère atteindre jusqu’à 25 millions d’abonnés payants via tous ses services de streaming.

Outre Hidive, les propriétés de Sentai incluent également Sentai Studios, Anime Network et SentaiFilmworks.com. Sentai a également un énorme catalogue d’anime qui comprend K-On !, Clannad, Food Wars !, Girls and Panzer et High School of the Dead. Sentai fait également un remasterisation HD de Nana.

« Avec de solides relations avec l’industrie et un accès aux créateurs de contenu clés au Japon, Sentai distribue et gère l’une des bibliothèques les plus diversifiées de l’industrie de l’anime de titres à la mode et classiques, avec son contenu disponible sur Crunchyroll, Hulu et Amazon Prime, entre autres », a déclaré AMC dans un communiqué.

« Nous sommes ravis de l’acquisition d’AMC Networks et sommes ravis de faire partie de leur stratégie de croissance », a déclaré le co-fondateur de Sentai, John Ledford. « Cette acquisition ne changera pas la mission de Sentai de fournir le contenu d’anime le plus excitant au public du monde entier – elle l’étendra considérablement et donnera à nos entreprises de contenu plus de distribution, plus de partenariats, plus d’échelle et plus de portée. Je ne pourrais pas être plus heureux.

AMC n’est que le dernier à faire des mouvements importants dans l’espace de diffusion et de distribution d’anime. En août dernier, Sony a acquis la pleine propriété de la populaire plate-forme de streaming d’anime Crunchyroll, versant plus d’un milliard de dollars. Cette décision a réuni Crunchyroll et Funimation sous le même parapluie d’entreprise.

Hidive a toujours semblé ne diffuser que quelques émissions chaque saison, alors j’espère que l’achat d’AMC changera cela et renforcera la plate-forme.

Pensez-vous que nous en tirerons un anime Walking Dead?