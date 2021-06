AMC annonce de nouveaux épisodes de The Walking Dead | Divertissement

Au cas où l’univers de The Walking Dead ne s’était pas suffisamment développé, AMC vient d’annoncer The Walking Dead Origins, une nouvelle série d’épisodes spéciaux dans lesquels les origines de certains de ses personnages les plus importants seront narrées.

Bien que The Walking Dead s’achèvera définitivement dans sa saison 11, AMC n’a pas encore clos l’univers télévisuel de plus en plus large qu’ils développent, donnant le feu vert à une nouvelle série de chapitres spéciaux intitulée The Walking Dead : Origines.

Suivant un peu le schéma des épisodes supplémentaires de la saison 10 de The Walking Dead, The Walking Dead : Origins sera une mini-série avec quatre épisodes spéciaux dans lesquels elle se concentrera sur les origines de Daryl Dixon (Norman Reedus), Maggie rhee (Lauren Cohan), Carole Peletier (Mélissa McBride) et Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Selon son synopsis officiel, le La série The Walking Dead : Origins “Retrace l’histoire de l’apocalypse zombie du point de vue d’un seul personnage et présente de nouvelles interviews et récits d’acteurs décrivant ces personnages emblématiques, entrelacés de clips des moments les plus marquants de leurs voyages jusqu’à présent.”

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Cette nouvelle série est la première des “11 semaines de révélations jusqu’à la saison 11” que prépare AMC à l’occasion de la la fin des morts-vivants. Pendant ce temps, The Walking Origins démarre le 15 juillet 2021 avec l’épisode Daryl’s Story, suivi de Maggie’s Story le 22 juillet, Negan’s Story le 29 juillet et Carol’s Story le 5 août. De plus, chaque chapitre dévoilera un aperçu de la saison 11 de The Walking Dead.

Voulez-vous voir le nouveaux épisodes de The Walking Dead? En attendant, nous vous recommandons ici quelques séries peu reconnues en Espagne qui déferlent aux États-Unis et que vous pouvez regarder sur Netflix, HBO et Amazon Prime Video.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.