AMC commencera à accepter Apple Pay en 2022

in

Le PDG d’AMC Entertainment, Adam Aron, a tenu une conférence en ligne lundi avec des annonces liées à l’entreprise. En plus de révéler un nouvel accord avec Warner Bros. pour une fenêtre cinématographique exclusive de 45 jours avant la sortie numérique, Aron a confirmé que les cinémas AMC accepteraient enfin Apple Pay et d’autres portefeuilles numériques d’ici l’année prochaine.

Les portefeuilles numériques pour les paiements sans contact ne sont actuellement pas pris en charge dans les cinémas AMC, mais cela changera bientôt. Comme l’a noté Yahoo! Finance, le président de la société a déclaré lors de la webémission que les clients pourront payer des billets de cinéma avec Apple Pay et Google Pay.

Fait intéressant, les cinémas AMC accepteront également le bitcoin pour les paiements en plus des portefeuilles numériques d’Apple et de Google. Alors que les nouveaux modes de paiement seront déjà disponibles dans certains cinémas plus tard cette année, un déploiement majeur est prévu à partir de 2022.

Le président-directeur général d’AMC Entertainment, Adam Aron, a déclaré que la chaîne serait technologiquement équipée pour commencer à accepter les paiements Bitcoin pour les billets de cinéma américains et les concessions commandés en ligne d’ici la fin de l’année. Lors d’une webdiffusion charnue, d’actualité et quelque peu bizarre, Aron a également noté que la chaîne commencerait également à accepter Apple Pay et Google Pay.

Avec Apple Pay, les clients peuvent facilement payer dans les magasins en utilisant leurs cartes de crédit ou de débit stockées dans l’application Wallet sur l’iPhone et l’Apple Watch. Apple Pay fonctionne également avec les boutiques en ligne et les applications sur les appareils iOS et les Mac.

AMC a annoncé cet après-midi ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2021 avec un chiffre d’affaires de 444 millions de dollars. Avec la progression de la vaccination contre le COVID-19 dans le monde, les gens fréquentent à nouveau les cinémas, ce qui devrait faire grimper les chiffres encore plus le trimestre prochain.

En conséquence du retour à la normale, AMC a conclu un accord avec les studios Warner Bros. pour garantir que les nouveaux films sortiront dans les salles avec une fenêtre de cinéma de 45 jours avant leur sortie sur les plateformes numériques. Pendant la pandémie, plusieurs films ont été diffusés simultanément dans les cinémas et sur les services de streaming.

Pour 2022, AMC prévoit également d’acheter et de construire de nouveaux cinémas aux États-Unis.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :