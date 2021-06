AMC, d’autres actions meme reculent des sommets de Wall Street; un autre crash à venir pour les commerçants Reddit?

Le rallye a été principalement déclenché par les jeunes investisseurs sur Internet. (Photo : REUTERS)

Les actions meme telles que AMC Entertainment, BlackBerry, entre autres, ont reculé par rapport à leurs sommets au cours de la seconde moitié de la semaine précédente, les investisseurs ayant enregistré des bénéfices craignant un autre effacement des gains comme plus tôt cette année. Le rallye des actions meme a occupé le devant de la scène à Wall Street pour la deuxième fois en 2021 lorsque le cours de l’action d’AMC Entertainment a grimpé de 103% en une journée. Des rassemblements alimentés par Internet ont été observés non seulement dans les actions d’AMC, mais même dans BlackBerry, Nokia, GameStop, Bed Bath & Beyond et Microvision, entre autres. La plupart des actions meme ont fini dans le rouge vendredi, abandonnant une partie des gains réalisés plus tôt dans la semaine.

« Les investisseurs sont des personnes disposant de capitaux qui ont de bonnes raisons de croire qu’une entreprise dont ils possèdent une partie produira de la valeur future. La plupart des gens qui suivent le troupeau avec des actions mèmes ne sont pas des investisseurs », a déclaré à Financial Express Online Richard Smith, PDG de la Fondation pour l’étude des cycles. « Ce rallye peut se terminer aussi vite qu’il a commencé. C’est la nature des mèmes. Ils sont volatiles. Quiconque réalise des bénéfices aujourd’hui devrait vendre, remercier ses étoiles chanceuses et commencer à vraiment apprendre à investir », a-t-il ajouté.

Depuis fin mai, le cours de l’action AMC Entertainment est en hausse de 83 %, tandis que BlackBerry est en hausse de 38 % et Bed Bath & Beyond est en hausse de 14 %. La star des actions meme lors de leur précédent rallye en avril, GameStop n’a réussi à bondir que de 12% cette fois. Cependant, c’est la moitié de l’histoire. GameStop a chuté de 12% au cours des deux séances de bourse précédentes, BlackBetty est en baisse de 10%, tandis qu’AMC a plongé de 23%. “Personne ne devrait acheter AMC aujourd’hui dans l’espoir de doubler à partir d’ici. Je suppose que c’est un peu mieux que d’acheter un billet de loterie, mais pas beaucoup », a déclaré Richard Smith.

Le rallye a été principalement déclenché par les jeunes investisseurs sur Internet. “Les actions de meme se nourrissent d’elles-mêmes en raison du succès de ce récent rallye alimenté par Internet et d’un état d’esprit de la génération Z qui croit que le mouvement de groupe est le pouvoir”, a déclaré Eric Schiffer, PDG de The Patriarch Organization, une société de capital-investissement. Dans un récent communiqué de presse, AMC Entertainment a déclaré que plus de 3,2 millions d’investisseurs individuels détenaient une participation dans AMC au 11 mars de cette année. Cela s’est traduit par plus de 80% de propriété de l’entreprise, selon le communiqué.

