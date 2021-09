AMC demande s’il inclut Dogecoin comme forme de paiement, les abonnés disent oui, Elon Musk aime l’idée

in

La chaîne de cinéma AMC a demandé sur Twitter si elle avait ajouté Dogecoin à la liste des crypto-monnaies qu’elle accepterait.

AMC, la plus grande chaîne de cinémas aux États-Unis, a déclaré en août qu’elle accepterait Bitcoin comme moyen de paiement pour l’achat de billets à partir de décembre. Puis, le 16 septembre, il a ajouté qu’il accepterait également Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin.

Mais apparemment, il a en tête d’ajouter une autre crypto-monnaie : Dogecoin. Ou du moins, cela découle d’un sondage réalisé par le PDG d’AMC, Adam Aron, sur Twitter.

Voici votre message :

Je veux sincèrement entendre votre opinion, à travers ce sondage Twitter. D’ici la fin de 2021, AMC acceptera Bitcoin, Etherum, Litecoin et Bitcoin Cash pour les paiements en ligne. J’ai entendu de nombreuses personnes sur mon compte Twitter que nous devrions également accepter Dogecoin. Pensez-vous qu’AMC devrait explorer la possibilité d’accepter Dogecoin ?

A seulement trois heures de la clôture de l’enquête, plus de 127 000 personnes ont répondu, et le “oui” est bien en avance sur ceux qui refusent de l’accepter. 68,3% des votants ont répondu inconditionnellement “oui, bien sûr, fais-le”, 8,6% ont répondu “oui, mais je ne l’utiliserai pas”, tandis que seulement 7% ont répondu “non, ce n’était pas important” et 15,9% que “pas parce que c’était un gaspillage d’efforts.”

Donc, si le PDG écoute ses partisans, AMC adoptera très probablement Dogecoin comme autre moyen de paiement. Tout comme Mark Cuban l’a fait avec les billets et les produits de son équipe NBA, les Dallas Mavericks.

Musc aime

Des médias tels que UToday ont souligné le fait que le PDG de Tesla, Elon Musk, qui est un fan du mème crypto Dogecoin, “a aimé” le sondage d’Aron. Il convient de mentionner que le co-créateur de Dogecoin, Billy Markus, a exhorté ses partisans non seulement à voter dans le sondage, mais aussi à indiquer qu’ils aimaient le tweet d’Aron. Juste ce que Musk a fait. Jusqu’à présent, le tweet a plus de 12,8 mille “j’aime”.

Cependant, bien que Musk ait “aimé”, il n’a pas demandé à ses abonnés de remplir le sondage.

Tout au long de cette année 2021, le célèbre PDG et influenceur a écrit de nombreux tweets qui ont gonflé le prix de la crypto-monnaie. En fait, il s’est appelé en plaisantant le Dogefather.

En mai, Musk a réalisé un sondage similaire pour savoir si Tesla devrait accepter Dogecoin. Cependant, malgré les résultats d’acceptation favorables (plus de 78% ont voté oui), jusqu’à présent, ces paiements n’ont pas été mis en œuvre. En fait, cela a éliminé la possibilité de payer avec Bitcoin.

