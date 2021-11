AMC en conversation avec les principaux studios d’Hollywood pour lancer des NFT et explorer l’émission de sa propre crypto

Paiements et marchands

AMC Entertainment en conversation avec les principaux studios d’Hollywood pour lancer des NFT et explorer l’émission de sa propre crypto

AnTy9 novembre 2021

AMC Entertainment cherche à accepter Bitcoin comme méthode de paiement et prévoit de lancer des jetons non fongibles (NFT).

Se référant à son incursion dans les NFT, la société a déclaré qu’elle était actuellement « en conversation avec plusieurs grands studios hollywoodiens sur le concept de NFT commémoratifs communs liés aux principaux titres de films » qui sont diffusés dans ses cinémas.

La société a également déclaré qu’elle envisageait de lancer sa propre crypto-monnaie.

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, la société a dépassé les estimations de revenus alors que les cinéphiles retournaient au grand écran. Les revenus sont passés de 119,5 millions de dollars à 763,2 millions de dollars, mais le PDG Adam Aron a déclaré que d’autres défis étaient à venir.

« Nos résultats financiers continuent de s’améliorer. « On peut voir et sentir que notre industrie et notre entreprise sont sur la voie du rétablissement et de l’amélioration. … Cependant, même au milieu d’une si bonne nouvelle, nous ne sommes pas encore là où nous voulons et devons être.

Au dernier trimestre, la société avait déclaré qu’elle chercherait à proposer de nouvelles options de paiement telles que Bitcoin. Lors de l’appel aux résultats de lundi, le PDG a déclaré qu’AMC continuait d’examiner d’autres crypto-monnaies comme Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Shiba Inu (SHIB) pour les paiements également.

Il a même discuté avec des tiers du lancement de sa propre crypto-monnaie.

« C’est le 21e siècle après tout, et il semblerait qu’il y ait une réelle opportunité pour AMC dans ces domaines », a déclaré Aron lors d’un appel post-bénéfice. Mais les pourparlers étaient encore préliminaires, et il n’y avait aucune assurance, a-t-il ajouté.

AMC envisage également de vendre sa propre marque de maïs soufflé dans les épiceries. Un énorme 80% de ses actionnaires sont des investisseurs individuels qui achètent et détiennent les actions de la société.

Outre la cryptographie, la société envisage de financer du contenu exclusif et, pour les cartes de crédit de marque AMC, elle a déjà des discussions avec les principales banques émettrices de cartes de crédit pour 2022. Aron a déclaré qu’elle disposait d’une nouvelle armée d’investisseurs de détail qui sont » très investi dans notre entreprise financièrement et émotionnellement.

Au sujet de l’esport et des jeux, Aron a noté que le président d’Epic Games, Adam Sussman, siège au conseil d’administration d’AMC et : « Il ne se passe pas une semaine sans qu’on nous demande de former un partenariat avec GameStop, dont apparemment beaucoup d’entre vous ont entendu parler. «

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.