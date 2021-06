AMC en hausse de 40% alors que les taureaux de Reddit noient le vidage des actions des fonds spéculatifs

Trois femmes utilisent les escaliers de sortie de secours d’un cinéma AMC comme salle de sport de fortune à Smyrne, Géorgie, États-Unis

Les actions d’AMC Entertainment (AMC.N) ont bondi de 38% lors des premières transactions mercredi et devaient ouvrir à un niveau record, les traders individuels sur les forums de médias sociaux n’étant pas déconcertés par un fonds spéculatif renversant sa participation dans AMC, la qualifiant de surévaluée.

Le fonds spéculatif Mudrick Capital Management a vendu 8,5 millions d’actions AMC fraîchement émises avec un bénéfice mardi, a indiqué une source, immédiatement après leur achat. AMC avait précédemment déclaré qu’elle était prête à faire des acquisitions avec la nouvelle émission, d’une valeur d’environ 230,5 millions de dollars.

Prolongeant un rallye brûlant, les actions de l’opérateur de cinéma s’échangeaient à 41,90 $ mercredi, menant des gains parmi le groupe des « actions mèmes », y compris le détaillant de jeux vidéo GameStop Corp (GME.N) et BlackBerry Ltd qui ont attiré l’attention des petits commerçants. sur des plateformes en ligne telles que WallStreetBets de Reddit.

“Ce n’est pas rationnel, mais ne pariez pas contre”, a déclaré un commerçant basé à Berlin.

L’action d’AMC a bondi de plus de 1 400 % cette année et, à près de 42 $, se négocie à plus de 10 fois le cours cible médian des analystes.

Le nombre de messages liés à AMC sur le site de médias sociaux axé sur le trading Stocktwits a augmenté de plus de 7% mercredi, la plupart d’entre eux reflétant un sentiment positif.

Selon Refinitiv Eikon, les volumes quotidiens de transactions boursières d’AMC au cours de la semaine dernière ont atteint leur plus haut niveau depuis janvier, tandis que les données de Fidelity ont montré qu’il restait le script le plus négocié de la plate-forme de courtage.

GameStop a augmenté de 4,5% dans les échanges avant commercialisation, tandis que Koss Corp (KOSS.O) a bondi de 13%. Les actions de BlackBerry cotées aux États-Unis étaient en hausse de 18,6 % pour la dernière fois, portant leurs gains annuels totaux à plus de 75 %.