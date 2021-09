Paiements et marchands

AMC Entertainment acceptera le Bitcoin, l’Ether et d’autres crypto-monnaies comme moyen de paiement

AnTy16 septembre 2021

Le directeur général d’AMC Entertainment, Adam Aron, a déclaré que les cinémas AMC accepteraient Bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies, notamment Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH), pour les paiements de billets et de concessions en ligne.

“Amateurs de crypto-monnaie: vous savez probablement que @AMCTheatres a annoncé que nous accepterions Bitcoin pour les paiements de billets et de concessions en ligne d’ici la fin de l’année 2021. Je peux confirmer aujourd’hui que lorsque nous le ferons, nous nous attendons également à ce que nous acceptions de la même manière Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash », a tweeté Aron mercredi.

Plus tôt le mois dernier, lors de l’appel des résultats de la société pour la période se terminant le 30 juin 2021, le PDG avait révélé qu’il prévoyait d’accepter Bitcoin comme paiement pour les billets de cinéma et les concessions d’ici la fin de l’année.

À l’époque, Aron a également partagé qu’au cours des six derniers mois, il avait appris la blockchain et la crypto-monnaie. De plus, il a déclaré qu’ils étaient “intrigués” par des opportunités commerciales potentiellement lucratives pour l’entreprise si elles “poursuivaient intelligemment une implication plus sérieuse dans la crypto-monnaie”.

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.