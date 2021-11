AMC et Sony proposent des NFT aux personnes qui achètent des billets Spider-Man à l’avance

Spider-Man éteint l’obscurité

Source : spidermanonbroadway.marvel.com/

AMC est la dernière société héritée à entrer dans le jeu NFT.

Le géant du théâtre et Sony Pictures offriront 86 000 jetons non fongibles aux membres de son AMC Stubs Premiere, AMC Stubs A-List et AMC Investor Connect qui commanderont des billets pour l’ouverture du 16 décembre de « Spider-Man: No Way Home » à avance.

Les marques, grandes et petites, recherchent de nouvelles façons de se connecter avec les consommateurs et, potentiellement, d’augmenter leurs ventes. Avec la popularité croissante des objets de collection cryptographiques, les spécialistes du marketing se sont accrochés à la prochaine vague numérique.

La propriété de ces actifs est enregistrée sur une blockchain – un grand livre numérique similaire aux réseaux qui sous-tendent le bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Contrairement à la plupart des devises traditionnelles, cependant, une personne ne peut pas échanger un NFT contre un autre comme elle le ferait avec des dollars ou d’autres actifs. Chaque NFT est unique et agit comme un objet de collection qui ne peut pas être dupliqué, ce qui les rend rares par conception.

AMC a annoncé dimanche que plus de 100 designs NFT seront disponibles, en partenariat avec Cub Studios.

Les billets pour le film seront mis en vente le 29 novembre. Les clients qui se qualifient pour le NFT recevront un e-mail avec des instructions d’échange le 22 décembre, et le jeton doit être utilisé avant le 1er mars.

