AMC et Sony proposent des NFT exclusifs Spider-Man: No Way Home aux fans qui achètent des billets à l’avance

La chaîne de cinéma AMC et Sony Pictures unissent leurs forces pour offrir plus de 100 NFT Spider-Man uniques aux 86 000 premiers clients à acheter des billets en ligne pour le prochain film Spider-Man : No Way Home. La suite très attendue sortira enfin en salles le 17 décembre.

Selon un communiqué, les membres des programmes Stubs Premiere, A-List et AMC Investor Connect d’AMC Theaters seront éligibles à l’offre, qui a été annoncée le 29 novembre, date également de la mise en vente des billets. Les NFT – ou jetons non fongibles, qui sont essentiellement une autre crypto-monnaie similaire au Bitcoin – ont été conçus par la maison d’animation Cub Studios.

Spider-Man: No Way Home promet d’opposer Spidey à une tonne de méchants, y compris des méchants présentés dans Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3 et The Amazing Spider-Man. Holland a confirmé dans la même interview que Electro de Jamie Foxx, présenté dans The Amazing Spider-Man 2 apparaîtra également dans le film. En plus de Spidey, le film Uncharted de Holland est en route. Pendant ce temps, Disney a récemment retardé toute la liste des films MCU en 2022.

Spider-Man: No Way Home est réalisé par Jon Watts, qui a dirigé les deux précédents films MCU Spidey. Tom Holland revient en tant que Peter, avec Benedict Cumberbatch en Stephen Strange, Zendaya en MJ, Jacob Batalon en Ned, Jon Favreau en « Happy » Hogan, Marisa Tomei en May et Benedict Wong en Wong.

La productrice Amy Pascal a récemment confirmé que Holland continuerait à jouer Spider-Man dans d’autres films à venir – s’étendant potentiellement à au moins une autre trilogie. Si les récents commentaires de Holland dans d’autres interviews sont également vrais, ces films arriveront rapidement, car il espère se retirer de Spider-Man d’ici 2026.