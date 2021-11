AMC et Sony s’associent pour offrir NFT aux acheteurs anticipés de billets Spider-Man

La chaîne de cinéma américaine AMC Theaters a fait son entrée dans l’espace des jetons non fongibles (NFT) grâce à un partenariat avec Sony Pictures. Adam Aron, le PDG de la société, a fait connaître cette nouvelle par un tweet le 28 novembre, notant que les entreprises offriront aux acheteurs anticipés de billets Spider-Man: No Way Home jusqu’à 86 000 NFT.

Cette idée est venue de VOUS ! Partenariat avec @SonyPictures pour #AMCFirstEverNFT. Plus de 100 NFT Spider-Man uniques, offerts GRATUITEMENT aux 86 000 premiers acheteurs en ligne de billets US AMC le 16 décembre pour Spider-Man No Way Home. Uniquement pour les membres Stubs Premiere, A-List et Investor Connect. pic.twitter.com/VnsMVeR29w – Adam Aron (@CEOAdam) 28 novembre 2021

La vente des billets aurait commencé aujourd’hui et le film sortira en salles le 16 décembre. Les NFT comprendront plus de 100 designs du célèbre studio d’animation Cub Studios. En particulier, le studio a remporté les BAFTA et Lovie Awards pour son travail.

Selon AMC, le tirage ne sera valable que pour les billets achetés ou réservés pour le 16 décembre. Pour bénéficier de la possibilité de gagner des NFT, les billets doivent être achetés ou réservés par les membres d’AMC Stubs A-List, Stubs Premiere et Investor Connect. via AMCTheatres.com ou l’application mobile AMC.

Tirer parti d’une blockchain économe en énergie

AMC a en outre indiqué qu’elle émettrait des codes NFT et des instructions d’échange aux invités qualifiés le 22 décembre. Pour s’assurer que les gens ne trichent pas, la société a déclaré que tous les billets achetés doivent être scannés dans les cinémas lorsque les invités arrivent pour déterminer quels invités recevront les NFT. Ce faisant, AMC cherche à empêcher les personnes dont les billets sont remboursés d’obtenir des codes NFT.

Les invités qui obtiennent un code NFT doivent échanger leur NFT avant le 1er mars 2022. AMC utiliserait un site Web fonctionnant sur WAX, une empreinte carbone ultra-faible et une blockchain économe en énergie. Expliquant pourquoi il a utilisé WAX, AMC a déclaré que la blockchain est évolutive et peut gérer jusqu’à 15 millions de transactions quotidiennes.

Aron pense que l’incursion d’AMC dans NFT sera couronnée de succès car Spider-Man: No Way Home est l’un des films les plus attendus de l’année. Il a également noté que le talent de Cub Studios jouerait un rôle important dans la réussite du projet.

Le PDG d’AMC a en outre noté que les Spider-Man NFT sont les meilleurs cadeaux d’achat de billets offerts par AMC jusqu’à présent. Invitant les gens à saisir l’opportunité de s’en sortir rapidement avec un NFT, Aron a déclaré que les 86 000 emplacements iraient très vite.

La publication AMC et Sony s’associent pour offrir NFT aux acheteurs anticipés de billets Spider-Man est apparue en premier sur Invezz.