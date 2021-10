AMC étend le sous-titrage ouvert aux films dans ses cinémas américains

AMC a étendu le sous-titrage ouvert sur certaines projections de films à 240 cinémas aux États-Unis, y compris des horaires sélectionnés pour toutes ses nouvelles sorties. L’expansion du soutien dans ses cinémas à travers les États-Unis – qui a été étendu à plus de 100 marchés – est la poussée la plus importante d’AMC dans les projections sous-titrées à ce jour.

Un porte-parole a déclaré à The Verge avant l’été et l’automne 2021, seulement une poignée de cinémas américains d’AMC ont pris en charge le sous-titrage ouvert (qui est visible par tout le monde dans l’auditorium et distinct de l’initiative de cinéma assistée sous-titrée d’AMC, qui est disponible dans tous les ses cinémas dans tout le pays).

« Nous anticipons une forte demande avec une prise de conscience croissante des horaires de sous-titrage. »

Encore une fois, toutes les projections d’AMC n’incluront pas le sous-titrage ouvert, mais AMC a déclaré que les cinémas qui proposent des projections de sous-titrage ouvert le feront pour toute nouvelle sortie. (Les marchés avec au moins deux cinémas AMC ou plus prendront en charge les projections de sous-titres ouverts, selon la société.) Les horaires des séances seront un mélange de projections en matinée, en soirée, en week-end et en semaine, et la société a déclaré qu’elle s’ajusterait en fonction de la demande pour le format et commentaires des clients.

« La réaction initiale des consommateurs a été très positive et nous prévoyons une forte demande avec une sensibilisation croissante aux horaires de sous-titrage à AMC », a déclaré Elizabeth Frank, vice-présidente exécutive, programmation mondiale et responsable du contenu chez AMC, dans un communiqué.

Frank a ajouté qu’un soutien accru au sous-titrage ouvert aidera ses cinémas « à devenir un endroit plus accueillant pour des millions d’Américains sourds ou malentendants, ainsi que pour beaucoup pour qui l’anglais n’est pas leur langue maternelle ». Dans le même temps, le changement intervient à un moment charnière pour les cinémas – et en particulier pour AMC, qui a exprimé son intérêt à innover son expérience cinématographique.

Ceux qui souhaitent trouver les horaires des séances d’AMC avec sous-titrage ouvert dans leur cinéma le plus proche peuvent le faire ici ou clairement indiqués sur le site Web et l’application mobile d’AMC.