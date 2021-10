AMC, la chaîne de cinéma géante américaine, envisage désormais d’accepter le Shiba Inu

Pour Hannah Perez

Le PDG s’est adressé à Twitter pour demander si AMC devrait inclure le jeton Shiba Inu dans la liste des crypto-monnaies qu’il accepte comme mode de paiement.

La chaîne de théâtre numéro un des États-Unis, AMC, continue de s’aventurer dans l’espace de la monnaie numérique et envisage maintenant d’adopter des jetons pour chiens.

Après avoir signalé pour la première fois en août qu’elle commencerait à accepter Bitcoin pour les paiements de billets, puis qu’elle inclurait une autre poignée de crypto-monnaies, la société envisage maintenant d’accepter les paiements avec Shiba Inu (SHIB), la crypto-monnaie basée sur le mème de chien. cette semaine a enregistré une augmentation fulgurante des prix.

Le PDG d’AMC, Adam Aron, a révélé que la société envisageait le jeton via son compte Twitter. Dans une enquête partagée via le réseau social, Aron a demandé aux utilisateurs si la chaîne de cinémas devait accepter la devise « killer Dogecoin ».

Comme vous le savez, vous pouvez désormais acheter des cartes-cadeaux AMC en utilisant des crypto-monnaies, et notre groupe informatique [tecnología informática] écrit du code pour que nous puissions bientôt accepter les paiements en ligne en Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Dogecoin, entre autres. Devrions-nous également nous efforcer d’accepter le Shiba Inu ?

Au moment d’écrire ces lignes, plus de 80 000 personnes ont déjà participé à l’enquête et il semble que la majorité soit en faveur de l’adoption du SHIB. Comme il a pu le savoir QuotidienBitcoin82,2% des votes sont en faveur de l’inclusion du jeton chiot. Un autre 7,2% était également d’accord avec l’option « plus, mieux c’est ». Pendant ce temps, environ 10 % n’étaient pas d’accord.

AMC pourrait bientôt accepter SHIB

Le géant du cinéma a adopté Dogecoin (DOGE) plus tôt ce mois-ci pour payer des cartes-cadeaux et d’autres produits après avoir mené une enquête similaire sur Twitter. Comme signalé QuotidienBitcoin, Aron a publié une requête fin septembre pour tester les eaux autour de la crypto-monnaie DOGE. Puis, un mois plus tard, suite à l’accord de la majorité, la société a choisi d’inclure la crypto-monnaie toutou. À l’époque, même le milliardaire et autoproclamé « père du DOGE » Elon Musk avait voté en faveur de l’initiative.

La mesure d’adoption de Dogecoin pour le paiement des cartes-cadeaux électroniques est une étape avant ce qui s’en vient vers la fin de l’année : accepter les crypto-monnaies pour le paiement des billets. Comme annoncé par la société, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin et d’autres actifs numériques seront ajoutés aux modes de paiement des billets d’ici la fin de 2021.

C’est très AMC peut également décider d’inclure Shiba Inu sur cette liste, compte tenu du nombre massif de votes en faveur et de la réponse que la société a apportée aux résultats de ses autres enquêtes dans le passé. A noter qu’il reste encore plusieurs jours à la consultation publique d’Aron sur Twitter, puisqu’elle s’achève mardi prochain.

Cette semaine, la crypto-monnaie doggy a attiré l’attention après avoir affiché des augmentations de prix importantes. Shiba Inu a grimpé de plus de 250% la semaine dernière et a atteint un nouveau prix record de 0,00008 $. La hausse l’a positionné au-dessus du Dogecoin en termes de capitalisation boursière.

