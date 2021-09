AMC, la plus grande chaîne de cinéma aux États-Unis, accepte Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash, en plus de BTC

in

La grande chaîne de cinémas AMC avait déjà annoncé qu’elle accepterait Bitcoin.

Ce qui est considéré comme la plus grande chaîne de cinéma aux États-Unis, AMC, a annoncé qu’il accepterait d’autres crypto-monnaies que Bitcoin comme moyen de paiement. Il faut rappeler que le mois dernier il avait déjà rendu public que le BTC allait être un moyen de paiement officiel à la fin de l’année. Maintenant, la société a annoncé que lorsque cela deviendrait une réalité, il serait également possible de payer avec Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin.

L’annonce a été faite par le PDG d’AMC Adam Aron lui-même sur Twitter :

Amateurs de crypto-monnaie – Vous le savez probablement, AMCTheatres a annoncé que nous accepterons Bitcoin pour les paiements de billets et de concessions en ligne d’ici la fin de 2021. Je peux confirmer aujourd’hui que lorsque nous le ferons, nous nous attendons également à ce que nous acceptions de la même manière Ethereum, Litecoin et Bitcoin En espèces. .

Amateurs de crypto-monnaie: vous savez probablement que @AMCTheatres a annoncé que nous accepterons Bitcoin pour les paiements de billets et de concessions en ligne d’ici la fin de l’année 2021. Je peux confirmer aujourd’hui que lorsque nous le ferons, nous nous attendons également à ce que nous acceptions de la même manière Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash . pic.twitter.com/uKcFyQotoJ – Adam Aron (@CEOAdam) 16 septembre 2021

Lors de l’appel aux résultats de la société en août, Aron a également déclaré que les clients pourront également payer via Google Pay et Apple Pay avant la fin de l’année, bien qu’aucun des monopoles technologiques ne prenne en charge les crypto-monnaies. À l’époque, il a noté que de nombreux nouveaux investisseurs de détail de l’entreprise étaient très enthousiasmés par les crypto-monnaies.

Rappelons que les actions AMC ont augmenté en début d’année alors qu’elles s’inscrivaient dans le mouvement de gonflage des actions des entreprises en déclin, touchées par la pandémie de COVID-19, qui ont réalisé des investissements de détail dans le forum WallStreetBets de Reddit. La plus connue de ces actions est celle de Gamestop.

En plus des cinémas aux États-Unis, AMC possède des cinémas au Canada, au Royaume-Uni, en France et à Hong Kong. De plus, en 2016, elle a acquis Odeon Cinemas, qui appartenait à la société espagnole Cinesa.

Comme on peut le voir dans les graphiques CryptoMarkets, Ethereum (ETH) et Litecoin (LTC) sont apparus après la nouvelle avec des augmentations de 6% par rapport à hier. Pendant ce temps, Bitcoin Cash (BCH) a une hausse beaucoup plus faible : 1,23%. Le volume des échanges de Litecoin a augmenté de 22% au cours des dernières 24 heures, tandis que le volume des échanges d’ETH a baissé de 6%. Quant à BCH, même si sa progression est faible, le volume des transactions de la dernière journée a bondi de 39%.

