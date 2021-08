AMC + lance une bande-annonce mortelle pour le drame criminel irlandais ⋆ 10z viral

Le drame des gangs irlandais Kin, présenté en première le 9 septembre sur AMC +, a dévoilé aujourd’hui une première bande-annonce mortelle et des illustrations clés pour la série.

Le clip se concentre sur une guerre dévastatrice qui a commencé par un meurtre dans une famille où la loyauté est primordiale.

Avec Charlie Cox (Daredevil, Boardwalk Empire), Clare Dunne (elle-même), Aidan Gillen (Game of Thrones) et Ciarán Hinds (Game of Thrones, The Terror), Kin retrace la vie des Kinsellas, un petit mais soudé famille du crime impliquée dans une guerre contre un puissant baron de la drogue, Eamon Cunningham (Hinds).

Un garçon est tué et sa famille se lance dans une guerre des gangs avec un cartel international – une guerre impossible à gagner.

C’est David et Goliath. En infériorité numérique, surfinancés et armés, les Kinsella se retrouvent enfermés dans leur bastion de Dublin pendant que leurs entreprises échouent et que les membres de leur famille et leurs associés sont arrêtés.

Mais ils ont quelque chose que le cartel n’a pas : les liens indestructibles du sang et de la famille.

Kin est un monde où les gangsters sont traités comme des stars de la réalité, avec des surnoms et un statut de célébrité, où les assassins se déguisent en femmes et les trafiquants de drogue gardent des animaux exotiques dans leur tanière.

Un monde de drogue et d’armes et de meurtre et de loyauté et de famille et d’hommes… et une femme. Des producteurs de Judas and the Black Messiah et Fences, Kin met en vedette une distribution irlandaise et internationale stellaire dirigée par Cox comme Michael Kinsella, Gillen comme Frank Kinsella, Hinds comme Eamon Cunningham, Dunne comme Amanda Kinsella et Sam Keeley (The Cured) comme Eric “Viking” Kinsella.

La distribution talentueuse comprend également Emmett J. Scanlan (Peaky Blinders) dans le rôle de Jimmy Kinsella, Maria Doyle Kennedy (Orphan Black, Outlander) dans le rôle de Bridget “Birdy” Goggins, Hannah Adeogun (Women on the Verge) dans le rôle d’Anna Areoye et la nouvelle venue Yasmin Seky dans le rôle Nikita Murphy.

Tournée à Dublin, la série dramatique en huit parties se déroule dans un magnifique décor irlandais.

Peter McKenna (The Last Kingdom, Red Rock) est showrunner/producteur exécutif, scénariste et co-créateur, aux côtés de Ciarán Donnelly (Altered Carbon, Vikings) qui est également co-créateur.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Et n’oubliez pas de me faire savoir dans les commentaires si vous prévoyez de regarder.

Modifier Supprimer

Paul Dailly est le rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.