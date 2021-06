AMC lancera la série ‘Interview with the vampire’ en 2022 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le roman Entretien avec le vampire, de l’écrivain Anne Rice, sera à nouveau adapté à l’écran, cette fois dans une série télévisée qui sera produite par AMC et dont la première est prévue en 2022.

Le roman à succès de l’écrivain américain, qui en 1994 a fait l’objet d’une adaptation cinématographique avec Brad Pitt et Tom Cruise, sera la base de la série, a annoncé jeudi la société.

En 2020, la société a annoncé l’acquisition de 18 œuvres d’Anne Rice, dont l’Entretien avec le vampire de 1976, ses suites et la série Mayfair Witches.

Le producteur Mark Johnson (Breaking Bad, Halt et Catch Fire) sera chargé de développer les livres en tant que “franchise et univers de diffusion et de télévision”, selon un communiqué d’AMC et d’AMC +, le service de streaming du réseau.

Dans le document, Johnson a appelé le défi d’adapter le travail de Rice intimidant et stimulant. “Je reconnais à la fois la responsabilité et l’obligation que nous avons avec le matériel”, a-t-il déclaré.

Interview with the Vampire, produit par Rolin Jones (Perry Mason), a reçu l’approbation de commencer une première saison de huit épisodes. Rice et son fils, Christopher, sont producteurs exécutifs.

“Nous savons à quel point ce livre et ceux qui suivent comptent pour son immense base de fans”, a ajouté Jones. Le casting n’a pas encore été dévoilé.

“C’est un jour que nous attendions depuis que nous avons acquis cette collection légendaire d’Anne Rice il y a un peu plus d’un an”, a déclaré Dan McDermott, président de la programmation originale pour AMC Networks et AMC Studios.