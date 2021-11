AMC offrira Spider-Man NFT aux personnes qui réservent des billets pour la première d’un nouveau film

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Ce serait la première incursion d’AMC dans le monde des NFT. La société a acquis une notoriété au sein de l’écosystème crypto en acceptant diverses devises comme moyen de paiement.

***

La principale chaîne de cinémas et producteur de séries et de films aux États-Unis, AMC Entertainment Holdings Inc., fait officiellement son entrée dans l’espace des objets de collection numériques car elle offrira des milliers de Spider-Man NFT à tous ceux qui réservent des billets pour Découvrez le troisième film du héros emblématique de Marvel, qui sortira le 16 décembre.

A ce titre, en partenariat avec Sony Pictures, AMC distribuera un total de 86.000 Spider-Man NFT à partir du 22 décembre prochain parmi ceux qui ont acheté un billet pour la première de « Spider-Man: No Way Home » et sont membres d’AMC Stubs , Premiere, A-List ou Investor Connect.

ACM va distribuer Spider-Man NFT

Selon le PDG d’AMC, Adam Aron, après cette annonce, il y a eu une augmentation significative du nombre de billets vendus sur les pages officielles, enregistrant les chiffres les plus élevés de l’histoire de l’entreprise.

Dans un communiqué publié par la société, les administrateurs révèlent que les NFT étaient très demandés par les actionnaires et les clients de la chaîne depuis longtemps. La distribution des objets de collection Spider-Man sera donc le premier cadeau du genre qu’ils fera aux fans qui réservent leurs billets pour l’avant-première du film.

À ce titre, les NFT Spider-Man distribués par AMC fonctionneront sur le réseau WAX ​​Blockchain, qui s’adapte aux besoins de l’entreprise alors que son fonctionnement n’implique pas une empreinte carbone aussi prononcée.

AMC et crypto-monnaies

Ces derniers temps, la chaîne de cinémas AMC apparaît comme l’une des plus notables en matière de crypto-monnaies, précisément parce qu’elle a fait ces derniers temps plusieurs annonces dans lesquelles elle déclarait en accepter certaines comme moyen de paiement pour ses billets.

Parmi les devises que les utilisateurs peuvent utiliser comme moyen de paiement figurent Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Bitcoin Cash. Dans une autre déclaration récemment publiée, la société a indiqué qu’elle prévoyait également d’intégrer un support pour Shiba Inu, précisément en réponse à la demande des clients.

Lecture recommandée

Source : déclaration AMC, Blockworks

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash