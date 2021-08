AMC prévoit également d’accepter les bitcoins lors de l’achat de billets de cinéma | La technologie

in

AMC prévoit d’accepter le bitcoin comme méthode de paiement des billets pour ses cinémas américains d’ici la fin de 2021. Le PDG Adam Aron a déclaré que l’exploitant du cinéma explorait d’autres moyens de participer au monde des crypto-monnaies. .

Divertissement AMC, le plus grand opérateur de cinéma au monde, envisage d’accepter le bitcoin comme moyen de paiement de billets de cinéma et de concessions sur ses sites aux États-Unis plus tard cette année, a déclaré le PDG Adam Aron lors d’une conférence sur les résultats lundi.

Aron a expliqué qu’il avait dû en apprendre davantage sur la blockchain et les crypto-monnaies au cours des 6 derniers mois qu’au cours de la dernière décennie, ce qui lui a donné confiance pour annoncer l’immersion d’AMC dans l’industrie.

“D’ici la fin de l’année, nous aurons les systèmes informatiques en mesure d’accepter le bitcoin comme moyen de paiement pour les billets de cinéma et les concessions s’ils sont achetés en ligne dans toutes nos salles aux États-Unis », a-t-il annoncé, selon une transcription de la téléconférence.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

Le PDG a également dit que AMC explore d’autres moyens de participer à l’économie de la crypto-monnaiecar l’entreprise est prête à explorer de nouvelles opportunités.

“Nous sommes très intrigués par l’opportunité commerciale potentiellement lucrative pour AMC si nous poursuivons intelligemment une implication plus sérieuse avec la crypto-monnaie », a-t-il ajouté.

AMC prévoit de partager plus d’informations sur ses plans de crypto-monnaie lorsque les détails deviendront concrets. Plusieurs grandes entreprises, notamment des chaînes de restauration rapide comme Burger King et des entreprises technologiques comme Xbox, commencent à accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement.

Le PDG d’AMC a fait ces remarques après que la société a publié les résultats du deuxième trimestre de 2021, qui ont dépassé les estimations de revenus car les téléspectateurs sont retournés dans les salles après la levée des restrictions pour COVID-19.

Les revenus de la chaîne de cinéma ont augmenté de 19% à 444,7 millions de dollars (environ 378,4 millions d’euros, au taux de change actuel), au cours du trimestre qui s’est terminé le 30 juin, par rapport à l’année précédente, dépassant l’estimation de 382,1 millions de dollars (325,1 millions d’euros) des analystes interrogés par Refinitiv.

AMC a déclaré avoir vendu 22 millions de billets au cours du deuxième trimestre, contre seulement 7 millions au premier. Cependant, les résultats de la société sont toujours inférieurs à ceux de 2019, où elle avait vendu 97 millions de billets au deuxième trimestre.

Ses actions ont augmenté de plus de 1 500 % jusqu’à présent cette année depuis est devenu un favori sur WallStreetBets par Reddit, et la société a profité de la frénésie boursière des mèmes – des actions achetées par des investisseurs particuliers, en particulier des foreros de la communauté WallStreetBets – en vendant plus d’actions.

“Nous continuons à perdre de l’argent. Nous continuons à dépenser de l’argent. Nous brûlons moins, mais nous utilisons de l’argent, pas de l’argent. Nous ne sommes donc pas encore sortis du bois”, a déclaré Adam Aron.

L’action AMC est en hausse de 10 % en pré-bourse mardi, à 37,33 dollars (31,76 €) par action à 4h15 HE (10h15 en Espagne continentale), et est tombée à 37,20 dollars (31,65 euros) par action. à 14h45, heure espagnole.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Carlos Galán Feced.