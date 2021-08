Paiements et marchands

AMC prévoit une « implication sérieuse » dans une crypto « en plein essor », pour accepter Bitcoin d’ici la fin de 2021

“Beaucoup de nos nouveaux actionnaires sont également très enthousiastes à propos de la crypto-monnaie”, a déclaré le PDG d’AMC, avec environ 1,8 milliard de dollars en espèces et environ 2 milliards de dollars en liquidités.

AMC Entertainment (AMC) prévoit d’accepter Bitcoin comme paiement pour les billets de cinéma et les concessions d’ici la fin de l’année, a déclaré le PDG de la société lors d’un appel de résultats pour la période terminée le 30 juin 2021.

La société vise à devenir la première chaîne de cinémas à accepter la crypto-monnaie comme option de paiement avec ce mouvement.

Adam Aron, président et chef de la direction, a partagé les plans lundi tout en disant qu’il était grand temps pour AMC de recommencer à jouer en attaque. Et la crypto fait partie de cette stratégie, comme il l’a noté, “Beaucoup de nos nouveaux actionnaires sont également très enthousiastes à propos de la crypto-monnaie”.

La première étape vers cela consiste à mettre en place des systèmes de technologie de l’information pour accepter BTC en ligne dans tous ses théâtres américains.

“J’ai dû en apprendre plus au cours des six derniers mois sur la blockchain et la crypto-monnaie que j’en ai appris au cours de la décennie précédente”, et cette connaissance accrue lui a donné la “confiance” pour accompagner ce mouvement, a déclaré Aron.

Mais ce n’est pas tout; bien que la société n’ait pas encore de plans fermes en place, ils sont tous prêts à explorer l’espace crypto.

“Nous sommes également dans la phase préliminaire d’explorer maintenant comment AMC peut participer à ce nouvel univers de crypto-monnaie en plein essor, et nous sommes assez intrigués par une opportunité commerciale potentiellement lucrative pour AMC si nous poursuivons intelligemment une implication plus sérieuse dans la crypto-monnaie.”

Senvest, l’un des meilleurs hedge funds depuis le début de l’année, a réalisé environ 700 millions de dollars sur GME alors que ses actifs sous gestion sont de 3,3 milliards de dollars. Après avoir goûté au fruit défendu de la volatilité punitive menée par la communauté, il ne faudra pas longtemps avant qu’ils ne passent à la crypto pour aiguiser leur appétit. Ou pas, idk. pic.twitter.com/vXtuPEyNlS – Hsaka (@HsakaTrades) 9 août 2021

La populaire société par actions meme est également prête à participer à l’opportunité de jeu, le président d’Epic Games étant membre du conseil d’administration d’AMC.

«Je ne peux même pas compter le nombre de fois où nos actionnaires nous ont déjà demandé de tendre la main et de nous associer à GameStop. Nous sommes sur l’affaire. Plus à venir.”

Dans ses résultats du deuxième trimestre 2021, AMC a en fait dépassé les attentes avec une perte se rétrécissant à 71 cents par rapport aux 91 cents attendus et des revenus de 444,7 millions de dollars supérieurs aux 382,1 millions de dollars attendus. Mais le PDG a déclaré que leur voyage à travers la pandémie n’était pas terminé et qu’ils n’étaient « pas encore sortis du bois ».

AMC a déclaré que 22 millions de visiteurs ont visité ses cinémas au cours du deuxième trimestre, une augmentation par rapport aux 7 millions du premier trimestre mais loin du record trimestriel de 97 millions de billets vendus par AMC au deuxième trimestre 2019.

« Nous ne faisons pas un tour de victoire… Nous perdons toujours de l’argent ; nous brûlons toujours de l’argent », a déclaré Aron lors de l’appel des résultats.

“Mais nous pouvons voir une lumière au bout du tunnel.”

Au 30 juin, AMC disposait d’environ 1,8 milliard de dollars de liquidités et d’environ 2 milliards de dollars de liquidités. La société a évité la faillite lorsque ses cinémas ont été fermés l’année dernière parce qu’elle a pu lever des fonds, en partie grâce à une frénésie de « meme stock ».

La manie des mèmes de vente au détail a fait grimper les actions de la société, qui se négocient actuellement à 33,80 $, réduite de moitié depuis le pic de 72,62 $ début juin, mais toujours en hausse par rapport à environ 2 $ au début de cette année.

