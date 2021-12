AMC Show annulé avant la nouvelle saison

La star de Schitt’s Creek, Annie Murphy, sera à la recherche d’une nouvelle émission après qu’AMC a annulé sa nouvelle série, Kevin Can F ** k Himself. L’émission a été renouvelée pour une deuxième saison de huit épisodes, qui servira de sortie finale. Créé par Valerie Armstrong, le spectacle était une parodie d’intrigues de sitcom stéréotypées et le comédien co-vedette Eric Petersen dans le rôle de Kevin titulaire. Un représentant d’AMC a confirmé à TVLine mardi que la deuxième saison de l’émission sera la dernière.

Kevin Can F ** k Himself met en vedette Murphy dans le rôle d’Allison Devine-McRoberts, qui veut prendre le contrôle de sa propre vie et est coincée dans un mariage malheureux avec Kevin McRoberts (Petersen). Chaque fois qu’Allison est seule, le spectacle suit une configuration traditionnelle à une seule caméra, mais quand elle est Kevin, le spectacle change de ton pour devenir une sitcom multi-caméras traditionnelle, avec des rires en conserve. Kevin est écrit comme une parodie de maris ignorants de sitcom, en particulier ceux joués par Kevin James. Harry Hollis Inboden, Alex Bonifer, Brian Howe et Raymond Lee ont également joué dans la série.

La première saison de l’émission s’est terminée le 1er août, la voisine d’Allison, Patty (Inboden), empêchant l’ami de Kevin, Neil (Bonifer) de tuer Allison après avoir découvert qu’Allison voulait assassiner son mari. Quelques semaines après la diffusion de la finale, AMC a renouvelé l’émission pour la saison 2. Les nouveaux épisodes seront également disponibles sur la plateforme de streaming AMC+.

« Nous sommes très reconnaissants à AMC d’avoir donné un foyer à notre étrange petite émission », a déclaré Armstrong dans un communiqué lors du renouvellement de l’émission. « Créer la première saison de Kevin Can F**k Himself et raconter cette histoire a été la joie de ma vie. Nous ne pourrions pas être plus ravis d’être coincés à Worcester avec Allison pour une autre année. »

« C’est le monde de Kevin, Allison y vit. Ou l’est-elle ? Cette série a été construite sur un concept nouveau et unique, et l’équipe créative des deux côtés de la caméra, dirigée par Valerie et Annie, a livré une première saison très divertissante qui a vraiment fait parler et soutenir la femme de la sitcom comme jamais auparavant », a ajouté Dan McDermott, président de la programmation originale pour AMC Networks et AMC Studios. « Nous sommes ravis de voir cette équipe talentueuse quitter le cliffhanger de la finale et poursuivre le voyage d’Allison, repoussant les limites de la narration conventionnelle à chaque étape du processus. »

Murphy a décroché le rôle d’Alexis Rose dans Schitt’s Creek, qui a duré six saisons et a été créé par Dan Levy et Eugene Levy. L’année dernière, elle a remporté l’Emmy de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique pour la dernière saison de la série. Elle a également remporté un Screen Actors Guild Award en tant que membre de la distribution plus tôt cette année. Elle a un rôle dans la deuxième saison à venir de la série Netflix acclamée de Natasha Lyonne Russian Doll.