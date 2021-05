AMC Stock: 2 grandes raisons pour lesquelles les investisseurs se rallient derrière #AMCFORLIFE lundi

Divertissement AMC (NYSE:AMC) est à la hausse aujourd’hui avec de grandes nouvelles. La société voit le pouvoir de vote réparti de manière plus égale alors que son plus gros investisseur effectue une vente qui éliminera entièrement les détenteurs détenant plus de 10% des actions de l’équation.

Source: rblfmr / Shutterstock.com

Dalian Wanda, un conglomérat chinois chargé d’acheter AMC en 2012 et de la rendre publique, prend du recul et met les actions entre les mains d’un large pool d’acheteurs. Wanda a vendu la majeure partie de son énorme participation dans l’entreprise au cours des deux dernières semaines, réduisant sa position à seulement 10 000 actions.

Cette décision fait partie d’une stratégie plus large pour Wanda qui voit la société se retirer de ses investissements à l’étranger. La société cite une lourde dette d’achat à l’étranger comme raison de la vente contrôlée et reprendra ses relations avec AMC par le biais d’un accord de coopération.

Le stock d’AMC décolle grâce à la vente Wanda, un week-end réussi

L’annonce de la vente plus tôt en mars a précédé une hausse des prix. La nouvelle annonce de son achèvement stimule aujourd’hui la croissance.

Mais envoyer le stock AMC aujourd’hui est également la nouvelle d’un week-end au box-office très réussi au Royaume-Uni. Le week-end du 17 mai a vu 300 000 ventes de billets, témoignant d’une forte demande en retour dans les salles. La société prévoit également un énorme week-end du Memorial Day aux États-Unis, citant le déploiement de vaccins en cours et le taux le plus bas de nouveaux cas en près d’un an.

La paire d’histoires fait monter en flèche l’action AMC aujourd’hui. Les actions AMC sont en hausse de près de 13% sur la session d’aujourd’hui, échangeant des mains à 13,64 $.

Cette ascension saine est passionnante pour les investisseurs, à tel point que les investisseurs ont envoyé #AMCFORLIFE au sommet de Twitter aujourd’hui. Les actionnaires d’AMC cherchent à convaincre davantage de personnes de participer à l’action avec les nouvelles.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.