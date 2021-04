AMC Stock: 3 raisons de rester à l’écart malgré une récente hausse de 9%

Il n’y a jamais un moment ennuyeux lors du suivi des stocks de mèmes. Et maintenant l’un des plus importants, AMC (NYSE:AMC), est à nouveau en difficulté. Dans une interview avec le commentateur financier des médias sociaux Trey Collins, le PDG Adam Aron a déclaré que les vendeurs à découvert encerclaient les actions AMC.

Cela marque une nouvelle tournure dans une histoire captivante qui continue d’ajouter des chapitres chaque jour qui passe. À toutes fins utiles, la chaîne de cinéma regardait le canon quand Reddit les investisseurs ont sauvé l’entreprise des profondeurs de la faillite.

Depuis, elle a choisi de faire du foin pendant que le soleil brille, levant une somme substantielle de liquidités grâce à des émissions d’actions. Cependant, même avant que la nouvelle pandémie de coronavirus ne frappe, AMC souffrait.

C’est parce qu’il y a eu un changement substantiel dans la façon dont les Américains regardent les films. Les ventes au box-office ont atteint leur plus haut en 2002 à 1,58 milliard de billets, pour finalement chuter de 22% à 1,23 milliard de billets en 2019. Simultanément, nous avons assisté à une évolution croissante vers le visionnage à domicile, grandement aidé par l’émergence des sociétés de streaming.

Et puis Covid-19 a frappé l’industrie comme une tonne de briques.

Chaînes de cinéma Cinémas Arclight et Théâtres du Pacifique ont déjà fermé leurs portes en permanence. D’autres restructurent massivement leurs opérations pour survivre à cette crise.

Par conséquent, il est compréhensible que Aron ait félicité les investisseurs de détail dans sa récente discussion – le subreddit r / WallStreetBets a essentiellement renfloué l’entreprise, punissant les vendeurs à découvert dans le processus. Mais les réalités financières finiront par pousser l’action près de son creux de 52 semaines à 1,91 $ par action. J’ai peur que le spectacle soit terminé pour l’action AMC.

Partager La dilution continuera de nuire aux actions AMC

AMC paie le prix de la survie et c’est un prix élevé. Fin 2019, AMC détenait près de 104 millions d’actions. Au moment où j’écris ces lignes, l’opérateur de la chaîne cinématographique détient désormais quelque 450 millions d’actions. Cela représente une augmentation d’environ 333% en un an.

Maintenant je comprends. AMC a besoin d’argent pour survivre à cette pandémie et au-delà. Les cinémas auront besoin de plusieurs cycles économiques pour se remettre sur pied.

Certes, environ 25% de la population américaine a été entièrement vaccinée à ce jour. Cependant, il faudra du temps pour que les ventes de billets de cinéma reviennent aux niveaux d’avant la pandémie. En attendant, AMC a encore besoin d’argent pour survivre.

À ce titre, le 4 mai, la société devrait organiser sa réunion annuelle et demander aux actionnaires de donner le feu vert à l’émission de 500 millions d’actions nouvelles. Aron a déclaré qu’AMC n’émettrait aucune nouvelle action cette année, une annonce qui a fait grimper les actions de 9%.

Néanmoins, l’écriture est sur le mur. Si vous restez attaché aux actions AMC, la dilution est quelque chose que vous devrez supporter dans un avenir prévisible.

Les fondamentaux glissent depuis un certain temps

Bien que la pandémie ait dévasté les chaînes de cinéma, le ralentissement des ventes de billets est une tendance séculaire, comme nous l’avons évoqué plus tôt. Au cours de l’exercice 2019, la chaîne de cinémas a déclaré une perte nette de 13,5 millions de dollars, comparativement à un bénéfice net de 170,6 millions de dollars au trimestre précédent. Gardez à l’esprit que ces chiffres datent d’avant la pandémie.

En plus de cela, sur les huit derniers trimestres, la société a déclaré un battement de bénéfices une seule fois selon les données de CNBC. Pendant ce temps, les coûts d’exploitation montent en flèche. Comme ma collègue Vandita Jadeja l’a souligné dans son récent article sur AMC, malgré la baisse du chiffre d’affaires de plus de 75%, les coûts d’exploitation n’ont pas baissé autant.

Tout cela laisse l’entreprise vulnérable à une dilution supplémentaire et à des augmentations de dettes coûteuses. C’est un drapeau rouge clair pour les investisseurs en actions AMC qui recherchent une direction pour adopter une approche plus proactive face à cette crise.

L’évolution vient de vous passer

Même si AMC survit à cette crise – ce qui, selon la plupart des mesures, elle devrait – elle exploite toujours un modèle économique largement dépassé.

Le streaming est à la mode ces jours-ci. Netflix (NASDAQ:NFLX), Amazon (NASDAQ:AMZN), Disney (NYSE:DIS) et AT&T (NYSE:T) sont fermement ancrés dans les guerres du streaming, versant des milliards dans le contenu original. Au quatrième trimestre 2020, Netflix occupe la première place avec plus de 200 millions d’abonnés payants dans le monde, mais d’autres rattrapent également leur retard et utilisent des techniques assez innovantes.

À la fin de l’année dernière, Warner Bros. a annoncé qu’il lancerait tous ses films 2021 dans les salles et sur HBO Max simultanément aux États-Unis. Pendant ce temps, Netflix devrait sortir un nouveau film chaque semaine en 2021.

Dans ce contexte, AMC et d’autres chaînes de cinéma sont laissées à elles-mêmes alors que les sociétés de streaming se disputent l’attention.

Et même si ces annonces n’ont pas eu lieu, l’écriture est sur le mur depuis un moment. C’est assez évident lorsque vous opposez les performances de l’action AMC à la S&P 500 que l’entreprise mène une bataille perdue.

Derniers mots sur AMC

J’ai le sentiment qu’AMC est sur sa tournée des plus grands succès. Oui, vous voudrez peut-être investir dans des actions AMC par nostalgie. Mais à mon avis, les meilleurs jours de l’entreprise sont derrière.

Pour l’avenir, la 5G, l’intelligence artificielle, l’analyse de données et l’Internet des objets (IoT) sont quelques-uns des sujets que vous devez plutôt prendre en compte. Ces domaines seront la plus grande source de croissance et de rentabilité futures à l’avenir.

Fondamentalement, les crédits commencent à rouler pour AMC.

A la date de publication, Faizan Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

