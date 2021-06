AMC Stock joue dans un film qui ne se terminera pas bien

Je suis sûr que de nombreux investisseurs dans Divertissement AMC (NYSE :AMC) ont arrêté de lire cet article en se basant uniquement sur le titre. Et d’autres sont prêts à me dire que je ne comprends pas. Alors laisse-moi être clair. En ce qui concerne les actions AMC, je comprends votre point de vue. Je suis juste en désaccord avec ça.

Source : QualityHD / Shutterstock.com

En 2021, l’action AMC est à son plus haut record. Plus précisément, les investisseurs paient deux fois plus par action que le précédent record absolu pour l’action AMC en 2016. Cela fait face à des bénéfices qui baissaient avant la pandémie. Je comprends l’argument selon lequel les revenus augmentaient et la société investissait dans ses cinémas pour recréer l’expérience du cinéma.

Cependant, nous vivons dans un monde différent de celui d’il y a à peine 18 mois. Une pandémie mondiale a un moyen de révéler des « inefficacités » dans la façon dont « les choses ont toujours été faites ». C’est ainsi que l’idée d’une demande refoulée déclenchant un nouvel âge d’or pour les cinémas aura probablement une durée de vie plus courte que prévu.

Et cela signifie qu’AMC restera probablement non rentable et que les revenus auront probablement du mal à atteindre les niveaux d’avant la pandémie. Ce n’est pas une fin heureuse pour les investisseurs boursiers actuels d’AMC.

Cette fois c’est différent

La communauté commerciale fait un article de foi de l’idée qu’elle décidera quelles actions augmenteront et lesquelles diminueront. C’est un moment David contre Goliath qui se joue sur des millions d’ordinateurs chaque jour.

Combien de temps cela peut-il durer ? Je n’ai aucune idée. Mais je n’ai pas non plus intérêt à participer.

Cependant, j’ai une assez bonne idée de la façon dont cela va se terminer. Et ce n’est pas une fin heureuse pour les taureaux AMC. Et voici pourquoi. Je peux faire un argument rationnel sur l’importance des revenus qui étaient en baisse avant la pandémie. Vous ne voulez pas entendre ça. Ou vous vous en fichez. Très bien, je vais avancer.

L’argument le plus important contre AMC est simple. Cette fois, c’est différent. Le modèle est cassé et il est peu probable qu’il soit réparé.

AMC Stock a un problème avec Amazon

Permettez-moi d’utiliser un exemple du commerce électronique. Pendant plusieurs années avant la pandémie, les analystes prédisaient la mort du commerce de détail de brique et de mortier. Pourtant obstinément, alors même que Amazon (NASDAQ :AMZN) a continué de croître, de nombreux détaillants ont tenu bon. Et dans certains cas, ils ont même prospéré.

Puis la pandémie a frappé et de nombreux Américains ont accéléré leurs achats en ligne ou, et c’est important, ont adopté le commerce électronique pour plus qu’un achat ponctuel ici et là.

Ce même changement de comportement avait lieu dans le divertissement à domicile avant la pandémie. Bien qu’il n’y ait jamais eu de « boom du cinéma maison » défini, cela devient une caractéristique attendue dans les maisons haut de gamme.

Mais pendant la pandémie, le home cinéma est devenu un élément essentiel. Des millions d’Américains avaient peu d’options de divertissement. Aller au cinéma lors d’un « rendez-vous galant » ou voir une nouvelle sortie n’était pas une option. Et selon une enquête du Digital Entertainment Group, les consommateurs ont augmenté leurs dépenses de divertissement à domicile de 21,4% à 30 milliards de dollars.

Et une bonne partie de ces dépenses a été consacrée aux services de streaming. Maintenant, voici où le paradigme est en train de changer. Avant la pandémie, de nombreux consommateurs hésitaient à payer des frais uniques de 30 $ pour diffuser un film. C’était malgré le fait qu’un billet de cinéma en « heure de grande écoute » pouvait facilement coûter entre 15 $ et 20 $.

Les studios de production le savaient et hésitaient à sortir des films directement en streaming. Pourquoi devraient-ils? Les revenus des théâtres étaient tellement meilleurs. Et pour cette raison, les studios continueront de sortir des films dans les salles.

Cependant, la demande des consommateurs va rendre difficile d’ignorer l’option de sortir des films directement en streaming. Et cette approche « à la fois/et » rend le chemin du stock d’AMC plus perfide que l’intrigue d’un film de James Bond (qui sera probablement diffusé en streaming en même temps que sa sortie en salles.)

Votre fin dépend de vous

Il y a suffisamment de diamants qui s’engagent à attendre que les fonds spéculatifs soient sortis pour que cela puisse être une histoire en cours pour AMC Entertainment. Mais comme Gary Gordon l’a écrit dans un article sur Seeking Alpha, “Parier contre la gravité est un long shot sérieux.”

C’est pourtant ce que font les investisseurs particuliers. C’est pourquoi, lorsque l’histoire du marché boursier vers 2020 est transformée en film, elle a le potentiel d’être un blockbuster. Ce sera peut-être le moment d’aller au théâtre.

Oh attendez, les gens vont juste le diffuser.

A la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour Investor Place depuis 2019.