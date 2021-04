AMC Stock: Le PDG Adam Aron vient de nous donner une autre raison d’éviter AMC

Divertissement AMC (NYSE:AMC) se négociait à environ 2 dollars par action début janvier 2021. Cependant, l’action AMC a rapidement atteint 20,36 dollars en moins d’un mois.

Source: Helen89 / Shutterstock.com

Aujourd’hui, il se négocie à 11,49 $. Le titre a connu un rallye insoutenable. Maintenant, la baisse récente pose une question: devriez-vous acheter la trempette ou est-ce que ce choix Reddit les actions vont-elles s’effondrer encore plus? Le moment est-il venu d’acheter une participation dans AMC?

À la mi-mars 2021, j’ai écrit un autre article sur l’action AMC, mentionnant qu’elle «a fortement rebondi grâce au sentiment motivé par les émotions et au soutien de Reddit». Certains des points clés de cet article étaient la faible performance de l’action et les mauvaises perspectives malgré la popularité récente.

Ma thèse d’investissement a-t-elle changé sur AMC stock maintenant? Eh bien, en l’absence de tout catalyseur fondamental, la réponse est un non facile. Le stock est trop cher et doit être évité. Mais il y a maintenant un autre facteur important qui pèse sur mon opinion ici.

Le PDG déclare que l’action est “ sous attaque ”

Le 15 avril, Yahoo! Finance a rapporté que le PDG d’AMC Entertainment, Adam Aron, “a déclaré la chaîne de cinéma [was] une fois de plus «attaquée» par des vendeurs à découvert après avoir contourné la faillite pendant la pandémie de Covid-19. » Cela s’est produit dans une interview avec Trey Collins.

Maintenant, quand j’ai lu ceci, j’ai pensé que c’était une blague. Mais en lisant plus loin, je suis arrivé à une autre conclusion importante – une conclusion sur les raisons pour lesquelles vous devriez éviter AMC.

Dans l’interview, «PDG Adam Aron […] a évoqué une proposition visant à lever de nouveaux capitaux propres et a félicité les investisseurs mèmes qui ont offert le titre à plus de 20 $ par action en janvier. “

Réfléchis y un instant. En tant qu’investisseur, la question la plus importante à se poser est de savoir pourquoi acheter ou vendre une action. At-il de belles perspectives et de bons fondamentaux? Ou, inversement, est-il surévalué avec des fondamentaux médiocres?

Bien sûr, la principale raison d’acheter une action est de gagner de l’argent et d’augmenter votre capital investi. Obtenez une compensation pour le risque et la valeur temporelle de l’argent. Tous ces éléments doivent être pris en compte par l’investisseur.

Mais qu’en est-il de la gestion? Quelles sont les valeurs fondamentales de la gestion d’une entreprise prospère? La priorité numéro un pour la gestion d’une entreprise est de maximiser la valeur pour les actionnaires. Juste ça. Le PDG, le directeur financier et les autres dirigeants de toute entreprise cotée en bourse doivent gérer leur entreprise pour créer de la rentabilité et de la valeur, ajouter des gains en capital et élargir le fossé économique.

Les dirigeants doivent prendre des décisions difficiles et peser les conditions du marché et les événements imprévus, tels que le nouveau coronavirus. Ils doivent également obtenir des résultats en termes de performance financière. Ces résultats doivent être le fruit de leur leadership actif.

Compte tenu des commentaires d’Aron, je ne suis pas sûr que vous obteniez cela avec l’action AMC.

La direction compte-t-elle sur les autres pour augmenter le cours de l’action?

Qu’est-ce que je veux dire au sujet du leadership actif?

Un leadership d’entreprise actif réduit les coûts, augmente la production et la rentabilité, définit les priorités, ajoute une valeur économique supplémentaire et rend une entreprise si précieuse que d’autres peuvent vouloir l’acquérir à un prix élevé.

Si le prix de l’action de la société A est de 10 dollars par action et que la société B fait une offre de, disons, 30 dollars par action pour acquérir la société A, c’est une bonne affaire pour les actionnaires de cette société. C’est simple.

Dans ce scénario, la société B a évalué que la direction de la société A avait fait quelque chose de remarquable. Leur leadership actif avait ajouté des tonnes de valeur. Mais la phrase clé ici est le leadership actif. Après tout, c’est pourquoi la direction est payée.

Ainsi, lorsque le PDG d’AMC a félicité les investisseurs meme pour avoir offert des actions à plus de 20 $ en janvier, c’était un gros drapeau rouge pour moi en tant qu’analyste financier. Ce n’est pas un leadership actif. Pour moi, cela annule complètement le rôle du PDG. En fait, il dit que nous ne pourrions pas y parvenir nous-mêmes.

Je n’ai lu aucun communiqué de presse d’AMC lorsque l’action a bondi sans raison apparente en janvier. Mais lorsque cette excitation et cette frénésie de spéculation se sont calmées, était-ce la faute des vendeurs à découvert?

Et qu’en est-il de la valeur réelle du stock? L’entreprise est financièrement faible, avec une possibilité de faillite dans les années à venir. Selon le dernier score Altman Z de l’action de -1,86 sur Gurufocus, ce nom est en détresse.

Et maintenant que la logique est revenue sur le marché boursier, les investisseurs et pas seulement les traders évaluent les véritables fondamentaux de l’action AMC. Le fait que la direction s’appuie sur des facteurs extérieurs pour augmenter le cours de l’action n’est pas du tout prometteur.

La gestion de toute entreprise publique peut être un excellent facteur de valeur ajoutée pour une action. Pour moi, cependant, la récente déclaration du PDG Adam Aron est juste une autre raison de rester à l’écart.

Le verdict

AMC a des fondamentaux médiocres et est financièrement faible tout en arborant une action très chère. De plus, il compte sur les spéculateurs pour augmenter ses prix et blâme les vendeurs à découvert pour sa propre baisse.

Il y a un mélange d’arguments pour rester à l’écart des actions AMC. Basé sur une analyse financière pure, c’est un non. Ajoutez le commentaire d’Aron, et c’est un non sans aucune hésitation.

A la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA, ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être joint sur Twitter et LinkedIn.