AMC Stock peut réussir sans aller sur la Lune

in

AMC (NYSE :AMC) stock continue de se démarquer de ses autres stocks meme.

Source : viewimage / Shutterstock.com

Nous considérons AMC comme différent des autres actions de mèmes pour deux raisons principales :

D’une part, la direction se penche sur l’ensemble de la dynamique du commerce social. Par exemple, le PDG d’AMC a répondu aux questions et aux préoccupations concernant Twitter (NYSE :TWTR).

Il a gagné près de 70 000 abonnés au cours des 30 derniers jours et a récemment tweeté plusieurs fois par jour. Beaucoup de ces tweets fréquents s’adressent à la myriade d’investisseurs de détail très engagés d’AMC.

Ce jeu semble être une recette pour une pression d’achat soutenue, qui permettra à AMC de continuer à lever des capitaux à une valorisation élevée pour aider à financer un redressement.

Il est facile pour un stock de mèmes de perdre de la vitesse.

Mais, comme nous le voyons tout le temps dans le sport, l’engagement de la foule peut être un facteur contributif énorme.

Si le public d’AMC a l’impression de contribuer au « jeu » qui se prépare, il continuera à exprimer son soutien à l’entreprise. Les meilleures équipes sportives font grimper l’enthousiasme des foules lorsqu’elles sont performantes. Et lors d’accalmies dans l’action du jeu, la foule doit prendre le relais et maintenir l’ambiance énergique au profit de l’équipe.

La dynamique actuelle des actions d’AMC est une relation symbiotique bénéficiant à la fois aux investisseurs « singes » d’AMC et d’AMC. Les deux parties devront maintenir leur intérêt l’une pour l’autre pour que ce stock de mèmes continue de fonctionner dans le futur.

L’avenir d’AMC s’annonce plus radieux

Deuxièmement, un revirement devient très possible. AMC est assis sur de nombreux biens immobiliers de valeur à travers le monde, et les gens aiment être sociables et se rassembler.

Par conséquent, AMC a une opportunité unique de transformer son activité de cinéma archaïque en quelque chose d’autre – quelque chose de beaucoup plus précieux dans le monde d’aujourd’hui. Nous pensons que les théâtres peuvent être transformés en destinations de divertissement polyvalentes.

Essentiellement, ils pourraient conserver certaines des salles existantes du théâtre – car il y a toujours de la demande – mais ils pourraient potentiellement attirer de plus grandes foules en rénovant des parties de leurs théâtres en bars, restaurants et arcades modernes. Peut-être même des terrains de mini-golf ou des salles de fête.

AMC peut faire beaucoup pour bâtir une entreprise qui se développera durablement jusqu’en 2020.

Mais pour réussir, ils ont besoin de capitaux.

Beaucoup de capital.

Et c’est là que le point numéro un entre en jeu. Si la direction d’AMC peut tirer parti de la dynamique sociale actuelle de manière efficace et suffisamment longtemps, AMC se donnera des tonnes de fonds de roulement pour financer ce redressement.

Mais AMC se retourne ne signifie pas que l’action AMC vaut 49 $. On ne dit pas du tout ça.

Si tout se passe comme prévu pour AMC, il n’y a aucune raison pour qu’AMC revienne un jour sur le territoire du penny stock.

Mais AMC n’est pas le seul stock de mèmes sur mon radar. Lors de mon événement nouvellement lancé Rapport de stock quotidien 10X, Je mets en évidence une action potentielle de micro à petite capitalisation chaque jour où le marché est ouvert.

Le piège ? Chaque opportunité doit avoir le potentiel de générer des gains 10X et plus.

Les valeurs mises en avant dans ce service de recherche ultra-intensif représentent une partie des mes actions à petite capitalisation et crypto-monnaies préférées aujourd’hui… dont chacun pourrait afficher des gains massifs au cours des 6 à 12 prochains mois alors que les craintes inflationnistes s’estompent complètement.

Je parle d’entreprises dont une qui, je pense, pourrait devenir le « PayPal de la crypto-monnaie » ou un altcoin qui pourrait être le futur « Blockchain GitHub » et une entreprise de technologie hors radar qui pourrait détenir la clé pour créer un batterie EV d’un million de milles.

Découvrez-en plus avec mon long métrage vidéo gratuit, qui détaille la méthode secrète utilisée par les meilleurs investisseurs de Wall Street pour marquer des gains 10X prévisibles et cohérents en actions et en crypto-monnaies.

Alors… qu’est-ce que tu attends ?

Allez-y et Cliquez ici, et découvrez comment vous pouvez potentiellement gagner beaucoup d’argent sur les marchés au cours des prochains mois au milieu de la reprise du commerce à risque.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est ainsi que son Rapport quotidien 10X a atteint en moyenne un rendement ridicule de 100 % sur toutes les recommandations depuis son lancement en mai dernier. Cliquez ici pour voir comment il fait.