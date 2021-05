AMC Stock: Pourquoi AMC Stock a de bonnes chances de rebondir en 2021

Après avoir bénéficié de Reddit meme-stock euphorie à court terme en janvier 2021, Divertissement AMC (NYSE:AMC) est bloqué dans une plage. Tout comme l’action AMC s’est échangée dans une fourchette l’année dernière alors que les marchés attendaient la réouverture des salles de cinéma, elle roule pour la même raison cette année.

Source: QualityHD / Shutterstock.com

Le stock AMC n’a pas le catalyseur de compression courte Reddit. Le flotteur court est une révélation de 21%. Il y a de fortes chances que les baissiers profitent de la baisse des actions dans les mois à venir. Non seulement la direction est hostile aux investisseurs, mais la fréquentation des cinémas augmentera au mieux.

Stock AMC à risque de dilution

Avant la pandémie, la direction d’AMC vendait des actions ou émettrait de la dette pour augmenter ses liquidités. Lorsque la fréquentation des films est tombée d’une falaise, la société a recommencé. Les ventes persistantes d’actions dilueront davantage les actionnaires fidèles. Pourtant, l’alternative est pire. AMC pourrait déposer son bilan, ce qui nuirait à la fois aux créanciers et aux actionnaires.

Les risques d’une vente d’actions empêcheront à jamais le groupe r / WallStreetBets de Reddit d’essayer de court-circuiter les ours. Par conséquent, les actionnaires doivent examiner le dernier rapport sur les résultats du premier trimestre d’AMC à la recherche d’indices que l’entreprise se stabilise. Au premier trimestre, AMC a déclaré une perte stupéfiante de 1,42 $ par action (non-GAAP et GAAP). De plus, les revenus ont diminué de 84,2% pour s’établir à 148,3 millions de dollars. Compte tenu de la pandémie de Covid-19 qui a fermé les cinémas, AMC n’avait pas assez de superproductions pour augmenter la fréquentation des films à la réouverture.

Le PDG et président d’AMC, Adam Aron, a noté qu’un programme de vaccination réussi et régulier créera un environnement favorable pour l’industrie. La chaîne de théâtre a déjà mis en place des protocoles «AMC Safe & Clean». Les titres de films tant attendus attireront les cinéphiles fidèles au cinéma.

Occasion

La réouverture du cinéma est le seul catalyseur d’AMC Entertainment à venir. Et c’est un gros problème. Actuellement, la restriction de capacité de 25% à 50% limite le potentiel de revenus maximum de l’entreprise. Avant d’atteindre ces niveaux, les clients doivent revenir en nombre croissant.

Une fois que les taux de vaccination approchent des niveaux qui soutiennent l’immunité du troupeau, les clients n’hésiteront pas à aller au cinéma. L’expérience cinématographique bat facilement la configuration du cinéma maison. Les films en streaming sont à des prix comparables à ceux du cinéma, selon le nombre de téléspectateurs. Mais les familles choisiront de dépenser plus pour le grand écran, le pop-corn et le public en direct.

Le PDG Aron a déclaré lors de la conférence téléphonique qu’AMC embaucherait entre 5 000 et 10 000 employés. À l’approche de la saison estivale chargée, il aura le personnel pour soutenir une plus forte fréquentation des films. Cela correspond au calendrier des nouvelles sorties de films.

Juste valeur

Les analystes de Wall Street sont baissiers sur les perspectives d’AMC. Les objectifs de prix récents varient énormément, allant de 1 $ pour le bas de gamme à 13 $. Le prochain week-end du Memorial Day lancera le rebond du cinéma. Cela signifie la première fois depuis plus d’un an que les cinéphiles reviennent au théâtre. Cela relancera l’élan nécessaire pour qu’ils reviennent en juillet et août.

Les studios de cinéma qui ont gardé des superproductions sur les étagères les publieront cet été. Par conséquent, ils capitaliseront sur la dynamique de croissance de l’audience. Sur les marchés, les investisseurs qui parient fortement sur les actions de services de streaming vidéo se tourneront vers AMC Entertainment. Holdings Cinemark (NYSE:CNK) et Cineplex bénéficiera également du regain d’intérêt pour l’expérience cinématographique.

Vos plats à emporter

La survie d’AMC dépend du retour à la vie du cinéma. À en juger par les vaccins qui réduisent les taux d’infection, l’AMC a de bonnes chances d’augmenter le nombre d’audiences.

Les ventes de confiseries augmenteront également régulièrement. Avant la pandémie, la firme bénéficiait de fortes marges. Il n’y a aucune garantie que cela se reproduise. Pourtant, les ventes de produits alimentaires et de boissons dans les salles de cinéma s’accompagnent de la reprise du secteur. Ce n’est que lorsque la capacité se rapproche de 60% à 70% que l’entreprise peut augmenter légèrement les prix de la confiserie.

Ce n’est pas encore là. Mais il peut y arriver alors que le rebond se joue cette année.

À mesure que les flux de trésorerie deviennent positifs, la direction peut ne pas avoir besoin de vendre plus d’actions. Avant que cela ne se produise, les investisseurs pourraient prendre un pari en achetant cette action sur toute faiblesse.

A la date de publication, Chris Lau ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Lau est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Chris a plus de 20 ans d’expérience en investissement sur le marché boursier et dirige le marché des investissements de valeur à faire soi-même sur Seeking Alpha. Il partage ses choix d’actions afin que les lecteurs obtiennent des informations originales qui contribuent à améliorer le rendement des investissements.