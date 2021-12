AMC Stock pourrait être dans les adolescents à cette époque l’année prochaine

Le 8 novembre, Divertissement AMC (NYSE :AMC) a déclaré des bénéfices meilleurs que prévu et une perte plus faible que prévu. Pourtant, le PDG Adam Aron a mis en garde contre les défis à venir et l’action AMC a chuté de plus de 11% sur la journée.

Source : rblfmr / Shutterstock.com

Le lendemain du rapport sur les résultats, Aron a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le droit de vendre sa participation de 1,25 million dans la société au cours des prochains mois. Il en a vendu la moitié, soit 625 000 actions, le 9 novembre.

Aron avait averti les investisseurs que la vente reviendrait en août et à nouveau lors de l’appel des résultats de la société, affirmant que cela faisait partie de sa planification successorale.

Néanmoins, dans le mois qui a suivi l’annonce des résultats d’AMC et la vente des actions d’Aron, l’action d’AMC a perdu près de 35%. Et les investisseurs ne devraient pas être surpris si les actions continuent de baisser. C’est le début du grand dénouement. En 2022, l’action AMC pourrait tomber dans les 20 $ ou même les adolescents.

L’affaire Bull pour AMC Stock

Dans mon article précédent sur les actions AMC, j’ai recommandé aux investisseurs de suivre l’exemple d’Aron et de vendre leurs actions. À l’époque, j’ai noté que l’action AMC ne s’était jamais négociée au-dessus de 40 $ jusqu’à la flambée des actions meme de 2021.

Je suis sûr que la foule des acheteurs à la baisse se lèche les babines en ce moment. Et je comprends en quelque sorte.

Mark Hake d’InvestorPlace estime que l’action AMC pourrait valoir 52,16 $ en 2022. Pour atteindre l’objectif de mon collègue, elle doit générer un flux de trésorerie disponible (FCF) positif. Cela semble assez simple.

« À l’heure actuelle, AMC a une capitalisation boursière de 20,56 milliards de dollars. Mais si nous supposons que les flux de trésorerie disponibles pourraient atteindre 10 % des ventes l’année prochaine, soit 466 millions de dollars, la valeur marchande pourrait facilement atteindre 23,3 milliards de dollars à 31,07 milliards de dollars », a écrit Hake le 19 novembre.

La prémisse de Hake est basée sur un rendement FCF de 1,75 % au milieu de son analyse. En supposant qu’AMC atteigne 4,7 milliards de dollars de ventes en 2022, comme le prédisent les analystes, cela représente une capitalisation boursière de 26,6 milliards de dollars, 76% de plus que sa capitalisation boursière actuelle de 15,1 milliards de dollars.

En seulement trois semaines, l’hypothèse de Hake est devenue encore plus séduisante. Cependant, avant de vous lancer, prenez le temps d’examiner quelques contre-arguments.

Le cas de l’ours pour AMC Stock

Pour commencer, je trouve incrédules les commentaires du PDG sur ses projets d’échanges. Plutôt que de simplement dire que les transactions faisaient partie de son plan de trading 10b5-1, ce que la plupart des PDG font naturellement, Aron s’est lancé à l’assaut des opposants et des personnes qui souhaitent du mal à AMC.

Qui pourraient être ces personnes ? Je ne peux pas imaginer que des vendeurs à découvert soient assis dans leurs bureaux et souhaitent nuire à une personne morale. Cela va doubler pour les personnes qui travaillent dans l’entreprise.

Les vendeurs à découvert parient que le modèle commercial de l’entreprise n’a pas assez de jus pour justifier une valorisation de 7,5 fois les ventes aujourd’hui, contre près de 27 fois en juin. Au cours des cinq dernières années, ses ventes ont été en moyenne de 1,9 fois.

À sa moyenne historique, et en supposant qu’AMC atteigne 4,7 milliards de dollars de ventes en 2022, nous parlons d’une capitalisation boursière de 8,9 milliards de dollars, soit 17,32 $ par action.

La réalité est qu’avant 2021, l’action AMC la plus élevée négociée était d’environ 35 $ en 2015 et à nouveau en 2016. Depuis 2015, elle a généré le FCF suivant :

Année

Trésorerie provenant des activités d’exploitation

Dépenses en capital

FCF

2015 467,6 M$ 333,4 M$ 134,2 M$ 2016 431,7 M$ 421,7 M$ 10,0 M$ 2017 537,4 M$ 626,8 M$ -89,4 M$ 2018 523,2 M$ 576,3 M$ -53,1 M$ 2019 579,0 M$ 518,1 M$ 60,9 M$ 2020 -1,13 G$ 173,8 M$ -1,3 G$

Moyenne

234,8 millions de dollars

441,7 millions de dollars

-206,2 M$

La meilleure année de l’entreprise pour FCF au cours des six dernières années a été 2015. Le chiffre d’affaires d’AMC en 2015 était de 2,95 milliards de dollars. Son FCF cette année-là était de 4,5% des ventes. Au cours des neuf premiers mois de 2021, AMC avait un FCF de -714,50 millions de dollars.

J’ai du mal à comprendre comment cela atteint 466 millions de dollars de cash-flow libre alors que cela n’a jamais été fait depuis que je suis devenu une entreprise publique en 2013. Je suppose que tout est possible, mais dans ce cas, je ne le vois pas atteindre 466 millions de dollars en FCF en 2022 soit 10 % des ventes.

Le résultat sur les actions AMC

La seule chose qui empêche les actions d’AMC de retomber dans les 20 $ ou même les adolescents est la poursuite des achats par les investisseurs particuliers. Cependant, les 70 millions de dollars de ventes d’actions jusqu’à présent cette année par les initiés d’AMC suggèrent que les meilleurs jours de l’action sont derrière elle.

« Si [insiders] ne pensez pas que c’est un bon endroit pour leur capital, alors les actionnaires devraient se demander si c’est un bon endroit pour leur capital », a déclaré Bloomberg, Nell Minow, vice-président de ValueEdge Advisors, à propos des ventes d’actions.

Pour les diverses raisons que j’ai mentionnées ici – évaluation, historique des transactions, ventes d’actions et manque de génération de flux de trésorerie disponibles – je pense qu’il est possible que les actions d’AMC se négocient à l’adolescence à la même époque l’année prochaine.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portfolios modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.