AMC Stock: une concurrence plus rude et une valorisation élevée font d’AMC une vente

Je ne m’attends pas à ce que les cinémas se rapprochent de leur popularité pré-pandémique au cours des deux prochaines années. En conséquence, je suis définitivement baissier AMC (NYSE:AMC) Stock.

Mais même dans le cas peu probable où je me trompe sur les perspectives des cinémas, la valorisation élevée d’AMC entraînera probablement une baisse significative de ses actions à l’avenir.

Faiblesse post-pandémique

Quelques facteurs empêcheront probablement les théâtres d’AMC de connaître un retour en force à la suite de la pandémie.

Tout d’abord, je pense qu’il y aura une énorme demande refoulée pour des activités sociales qui ne ressemblaient à rien de ce que les gens pourraient vivre pendant les verrouillages. Donc participer à des sports d’équipe; voler vers des endroits lointains; manger dans les restaurants; aller dans les boîtes de nuit, les bars bondés, les stades bondés, les théâtres en direct et les casinos en personne sont tous admissibles.

Je comprends qu’il y a une énergie, une dynamique et une ambiance différentes à regarder des films dans un théâtre. Et je comprends que le grand écran est meilleur et plus excitant que même les meilleurs téléviseurs.

Mais l’expérience de regarder tranquillement un film à la maison dans le noir avec un compagnon est-elle vraiment deux mondes différents de regarder tranquillement un dans le cinéma sombre avec un compagnon ou deux et une foule d’autres personnes? Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de différence et je ne m’attends pas à ce que la plupart des consommateurs le pensent non plus.

Ensuite, il y a la popularité croissante des services de streaming comme ceux de Netflix (NASDAQ:NFLX) et Disney (NYSE:DIS), qui met tant de films à portée de main des consommateurs.

Ajoutez à cela le fait que beaucoup, sinon la plupart, des services de streaming (bon marché) proposent désormais de nouveaux films originaux et que «la plupart» des nouveaux tarifs des studios continuent d’être directement diffusés en streaming même après la réouverture de nombreux cinémas. Et maintenant que les studios et les consommateurs s’y sont habitués, il est probable que cela continue pendant des mois, voire indéfiniment.

En résumé, il est peu probable que la plupart des consommateurs retournent au cinéma plus de deux fois par an après la pandémie.

En effet, le chroniqueur Seeking Alpha Analyse des éléphants ont rapporté que la fréquentation des cinémas était toujours en baisse d’environ 90% en janvier et février, alors même que les craintes concernant la pandémie se sont considérablement atténuées et que le nombre de personnes voyageant en avion, par exemple, atteignait près de 50% des niveaux pré-pandémiques.

Nombre de partages et évaluation

D’autres experts ont beaucoup écrit sur le grand nombre d’actions émises par AMC depuis le début de la pandémie.

Elephant Analytics affirme que le nombre d’actions AMC a bondi de plus de 400% pendant la pandémie, atteignant 450 millions à 460 millions d’actions. Cela, combiné à la récente reprise, a poussé la capitalisation boursière de l’action à environ 4,1 milliards de dollars au 2 mars. L’action a peu changé depuis, de sorte que sa capitalisation boursière n’est que légèrement supérieure à cela, à environ 4,6 milliards de dollars.

Cette capitalisation boursière est «d’environ 5 à 6 fois la capitalisation boursière qu’elle avait juste avant la pandémie», a rapporté Elephant Analytics.

Pendant ce temps, les analystes s’attendent en moyenne à ce qu’AMC perde 3 dollars par action cette année et fasse état d’une perte de 88 cents par action en 2022. Cependant, les perspectives moyennes prévoient que les ventes de la société atteignent 4,77 milliards de dollars en 2022.

The Bottom Line sur AMC Stock

Je pense que le retour des salles de cinéma sera bien plus faible que ce que la plupart des gens pensent à la suite de la pandémie, étant donné l’attrait supérieur de davantage d’activités sociales et la concurrence accrue des services de streaming.

Ces facteurs, combinés au fait que la capitalisation boursière de l’action AMC est bien plus élevée qu’elle ne l’était avant le début de la pandémie, font des actions une vente définitive à ce stade.

