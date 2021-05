AMC500K: 10 meilleurs messages Twitter alors que les investisseurs en actions AMC profitent de la poussée de jeudi

Divertissement AMC (NYSE:AMC) connaît une montée en puissance massive jeudi alors que les investisseurs sur les réseaux sociaux augmentent les actions avec le hashtag # AMC500K.

Source: Helen89 / Shutterstock.com

Commerçants au détail sur Twitter (NYSE:TWTR) et Reddit se réjouissent alors que les actions AMC continuent d’augmenter lors d’un rallye qui a commencé plus tôt cette semaine. Les actions du titre ont continué de grimper depuis, sans aucun signe d’arrêt. L’AMC a grimpé de près de 79% au cours des cinq derniers jours.

Bien sûr, ce ne serait pas une campagne de hashtag réussie sans les utilisateurs de Twitter partageant leurs mèmes et publications préférés en ligne. Jetons un coup d’œil à quelques-uns des meilleurs articles # AMC500K ci-dessous.

Bonjour #AMCAPES, ouvrons la tirelire hegies et écrivons l’histoire! #AMCSqueeze # AMC500k pic.twitter.com/3kGhyQEjcm – AMC TO THE MOON / HOLD AMC 100K (@MrMuleame) 26 mai 2021

NE PAS VENDRE À 20 $

NE PAS VENDRE À 100 $

NE VENTEZ PAS À 1000 $

NE PAS VENDRE À 10000 $

NE VENTEZ PAS À 50000 $

NE VENTEZ PAS À 100000 $ NOUS ALLONS 500K $ OU PLUS !!!!! # AMC500k #AMCSTRONG #AMCARMY pic.twitter.com/gAbzd3VXGS – Crypto Keeper (@ evaunit1999) 26 mai 2021

C’est pourquoi le sol est de 500K et plus! # AMC500k #AMCSqueeze pic.twitter.com/QgSXDeWLlf – Bri (@BrianaPerpignan) 26 mai 2021

Singes !! NE PAS VENDRE!!! NE PAS VENDRE!!! TENIR!!! TENIR!!! # AMC500k #AMCSTRONG #AMCSqueeze #AMCSqueeze $ AMC #AMCARMY # AMC100K

Retweetez tout ça !!! pic.twitter.com/iUqFdXdVBZ – Justin Jimenez (@ justinjimenez31) 27 mai 2021

Moi voyant 16 $ #AMC # AMC500k #AMCSTRONG #AMCSqueeze #NOTAPENNY pic.twitter.com/I0oW5vrozp – Binx (@heyitsbinx) 25 mai 2021

# AMC500k merde de singe pic.twitter.com/dpiJxZoY8V – dakogitlog (@snaperooo) 27 mai 2021

NOUS SOMMES CHEZ ENDGAME APES !!! Criez-le depuis les toits, nous avons fermé à 16,47 $ !!! CECI EST UNREAL !!! Ne soyez pas dupe cependant, la pression n’a TOUJOURS pas été squoze. Ce n’est pas encore fini! # AMC100K #AMCAPES #NOTAPENNY # AMC500k #AMCFORLIFE #amcshortsqueeze #AMCtothemoon pic.twitter.com/WGp1sd5bH9 – Maman se dirige vers la LUNE! (@Amandelledarlin) 25 mai 2021

#AMC #AMCSTRONG # AMC500k Fermons aujourd’hui fort mes singes, mes frères et sœurs aux mains de diamant. Allons-y 20. pic.twitter.com/0byFNhbkfO – AMC TO THE MOON / HOLD AMC 100K (@MrMuleame) 26 mai 2021

Moi, en regardant #AMC décoller enfin sur la lune après ne pas dormir depuis janvier #AMCSqueeze # AMC500k pic.twitter.com/T1VaiMXEJl – Moon Ape (@AMCMoonApe) 26 mai 2021

# AMCSqueeze # AMC500k

Moi à chaque fois que je rafraîchis le ticker… pic.twitter.com/kIv1zHY8vu – TheWatcher (@ TheWatc46703850) 27 mai 2021

Le hashtag # AMC500K semble définitivement faire son travail aujourd’hui. L’intérêt croissant pour les actions AMC a entraîné une forte négociation des actions. Cela a entraîné le changement de mains de plus de 266 millions d’actions du stock au moment de la rédaction de cet article. Pour mettre cela en perspective, le volume de négociation moyen quotidien de la société est d’environ 88 millions d’actions.

L’explosion d’intérêt a été bonne pour plus que les actions AMC cette semaine. Plusieurs autres actions meme appréciées par Reddit et les commerçants de médias sociaux ont également augmenté ces derniers temps. Qui comprend Koss (NASDAQ:KOSS) et La mûre (NYSE:BB). Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur ce lien.

L’action AMC était en hausse de 15,5% à midi jeudi et de 1 025,4% depuis le début de l’année. Pas mal pour une entreprise qui faisait faillite l’année dernière.

Les investisseurs à la recherche d’autres actions en vogue aujourd’hui devraient continuer à lire.

Les nouvelles d’aujourd’hui ont également d’autres favoris de Reddit qui voient des gains importants alors que l’intérêt pour les actions sur WallStreetBets décolle. Quelques exemples incluent Au-delà de la viande (NASDAQ:BYND), SOS (NYSE:SOS), et Compagnies de fusées (NYSE:RKT). Vous pouvez en savoir plus sur ces actions en consultant les liens suivants!

Plus d’actions Reddit se faire aimer

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.