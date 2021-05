AMCAPES: Ce que les investisseurs AMC Stocks disent vendredi alors que les actions continuent de monter en flèche

Divertissement AMC (NYSE:AMC) est encore en hausse vendredi alors que les traders sur les réseaux sociaux augmentent les actions avec le hashtag #AMCAPES.

Source: rblfmr / Shutterstock.com

AMC Entertainment a été la cible de plusieurs campagnes de hashtag sur Twitter (NYSE:TWTR) cette semaine dans le but d’envoyer le stock plus haut. Cela inclut le hashtag # AMC500K hier qui a fait gagner le titre. # AMC500K est toujours à la mode aujourd’hui et #apestogetherstrong se joint également à lui et à #AMCAPES.

L’effort pour pousser AMC à la hausse a commencé plus tôt cette semaine avec des affiches sur Reddit appelant les commerçants de détail à vendre à découvert plusieurs actions. Cela a permis à un certain nombre de stocks de mèmes de se renforcer à mi-chemin de la semaine.

Bien sûr, les stocks de mèmes attirent les amateurs de mèmes et il y en a beaucoup qui sont partagés sur Twitter aujourd’hui. Jetons un coup d’œil à quelques-uns des meilleurs ci-dessous.

Moi après avoir vu le rallye #AMCAPES et HODLING 🚀🚀🚀🚀 # AMC500k pic.twitter.com/m8Og4urB5a – Luke (@ IUPUIGUY82) 28 mai 2021

Ce sera le plus gros transfert de richesse. #AMCAPES #AMC #AMCSqueeze pic.twitter.com/X65MxpOL7l – Polarizedpandad 🦍 (@Polarizedpanda) 28 mai 2021

* pas de conseils financiers *

Aujourd’hui sera un jour tout-puissant mais venez en vert ou en rouge. NOUS HODL. #AMCSTRONG #AMCAPES # AMC500k pic.twitter.com/pt5stk2bLZ – 💎🦍 (@ DiamondApe5) 28 mai 2021

Un autre jour vert! # AMC500k #AMCSTRONG #AMCAPES pic.twitter.com/XI2B2F2nRH – Toe Brogan (@BroganToe) 28 mai 2021

Joyeux vendredi mfers, allons-y putain #AMCAPES pic.twitter.com/WQQq9p7hHw – Nefercito 🦀 (@IkilledKite) 28 mai 2021

Que #amc vole aussi haut que Harambe à l’occasion du 5e anniversaire de sa mort #AMCAPES #apestogetherstrong pic.twitter.com/RU1jtfcChm – M Allen Haney II (@MAllenHaneyII) 28 mai 2021

Quand vos amis sont jaloux d’avoir vendu leurs actions AMC et que je suis HODLing depuis fin février… # AMCAPES pic.twitter.com/b7P6BvnKEc – Matthew Saunders (@ flazfinest665) 27 mai 2021

Houston, nous sommes sur le chemin de la lune # AMC500k #AMC #AMCAPES #AMCtothemoon #AMCSQUEEZE 🌙🚀 👩‍🚀 pic.twitter.com/ufze3mTFSk – Keelo D’Ville 👩🏾‍🚀🚀 (@keelodville) 27 mai 2021

Nous connaissons déjà le plan de match! Achetez le dip and HOLD 💎💎💎💎💎💎 # apestogetherstrong #GMESQUEEZE #AMCAPES pic.twitter.com/G7BoxHlFtt – $ Ada💎🚀 (@adatweeting) 27 mai 2021

Les hedge funds se regardent en ce moment se demandant qui va couvrir en premier… .. les choses vont devenir vraiment chères pour eux maintenant !!! #AMC #AMCSqueeze #AMCSTRONG #AMCAPES #AMCARMY pic.twitter.com/kgGYt4BGxX – Zed Brrrrr (@ ZanderB69160999) 25 mai 2021

Avec la tendance #AMCAPES sur Twitter et de plus en plus de traders achetant des actions, nous assistons aujourd’hui à un mouvement important pour les actions AMC. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 165 millions d’actions du stock ont ​​changé de mains. Nous sommes tôt dans la négociation ce matin et cela dépasse déjà le volume de négociation moyen quotidien de l’action de 97,7 millions d’actions.

L’action AMC était en hausse de 24,2% vendredi matin et de 1 541,3% depuis le début de l’année.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.