AMCBonds: le dernier dépôt d’AMC alimente une nouvelle théorie audacieuse de vente à découvert

Une publication approfondie sur le r/AMCStock de Reddit et les publications qui en résultent sur Twitter et YouTube alimentent l’intérêt pour un Divertissement AMC (NYSE :AMC) théorie aujourd’hui. Le catalyseur? Un dossier déposé le 29 juin auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis concernant les billets convertibles de premier rang. En tant que tel, une armée frénétique d’investisseurs en actions AMC s’intéresse aux #AMCBonds pour partager leurs théories.

Alors qu’as tu besoin de savoir?

Pour commencer, Twitter s’allume avec le hashtag #AMCBonds cet après-midi. Les fanatiques de l’investissement de détail se sont beaucoup intéressés aux billets convertibles au cours de la dernière journée. Une grande partie de l’intérêt se concentre sur le dernier dépôt de la société auprès de la SEC, déposé mardi. Le dépôt demandait le retrait de l’enregistrement S-3 d’AMC à partir du 14 décembre 2018. Essentiellement, le S-3 permet à une société enregistrée d’émettre facilement des titres, comme des billets convertibles ou des actions à son rythme souhaité sur un nombre d’années défini. .

En règle générale, un dépôt S-3 est vu sous un jour moins que positif pour les investisseurs, car il ouvre la possibilité d’une dilution des actions pour les entreprises en difficulté.

La théorie de Reddit pointe vers une vente à découvert via #AMCBonds

Alors, comment cette inscription de 2018 est-elle liée à la vente à découvert et à un hashtag Twitter tendance ?

En décembre 2018, AMC a annoncé via un dépôt auprès de la SEC qu’elle avait conclu un accord avec Lac d’Argent, une importante société de capital-investissement. Dans cet accord, AMC a vendu à Silver Lake pour 600 millions de dollars d’obligations convertibles de premier rang qui sont initialement arrivées à échéance en septembre 2024.

En fin de compte, lors du premier tour du short squeeze r/WallStreetBets, Silver Lake a décidé de convertir ses 600 millions de dollars de billets de premier rang en actions ordinaires de classe A. Cette transaction a eu lieu à un prix par action de 13,51 $. Puis, après avoir effectué la conversion, Silver Lake a vendu ses actions ordinaires pour 713 millions de dollars, ce qui lui a permis de réaliser un beau profit. Pour AMC, cela a réduit son endettement de 600 millions de dollars.

Puis, le 29 juin, AMC a déposé son dernier dossier auprès de la SEC. Étant donné que Silver Lake avait déjà converti ses billets de premier rang, AMC demandait leur radiation. Mais pour certains Redditors, c’était la preuve de quelque chose de plus grand.

En effet, dans un dépôt S-3, les institutions peuvent acheter des obligations qu’elles peuvent convertir en actions. Dans ce cas, Silver Lake s’est retrouvé avec une position longue sur AMC. Comme quelques Redditors l’ont découvert, les institutions peuvent couvrir leurs positions en vendant la société à découvert en cours de route.

Dans une situation comme celle-ci, les détenteurs d’obligations continuent d’accumuler des intérêts – ces obligations gagnent de la valeur à travers tout cela. Et le coup de pouce : si l’entreprise fait faillite, les détenteurs de billets convertibles obtiennent des capitaux propres payés avant les actionnaires ordinaires. C’est une manière longue, déroutante et très astucieuse de parier sur l’échec d’une entreprise.

Les vendeurs à découvert ramassent-ils vraiment les #AMCBonds ?

Pas si vite. Bien que la théorie gagne du terrain sur les réseaux sociaux, d’autres n’ont pas tardé à introduire d’autres détails. Un deuxième Redditor a publié une théorie mise à jour remettant en question la plongée en profondeur initiale. Alors qu’avant, on croyait que ce dépôt rappellerait tous les billets convertibles existants, il conclut simplement un accord avec Silver Lake et assainit le bilan d’AMC.

Est-ce la conspiration passionnante qui a poussé les singes AMC à craquer hier soir et tôt ce matin ? Pas exactement.

Mais, bien que ce ne soit pas l’énorme victoire qu’AMC Reddit et Twitter auraient pu penser au départ, c’est toujours une mesure positive pour limiter le pouvoir des vendeurs à découvert. Le PDG Adam Aron prouve une fois de plus son alignement avec la foule de Reddit.

