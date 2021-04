AMCDAY: 8 choses que les investisseurs d’AMC doivent savoir sur les vacances du 22 avril

Divertissement AMC (NYSE:AMC) est à la hausse ce matin alors que les investisseurs célèbrent leurs nouvelles vacances avec le hashtag #AMCDAY sur les réseaux sociaux.

Source: rblfmr / Shutterstock.com

Les jours fériés commencent à devenir plus populaires auprès des investisseurs meme. Nous l’avons vu beaucoup plus tôt cette semaine lorsque le Dogecoin (CCC:DOGE-USD) les amoureux ont célébré la Journée des Doges mardi. Il ne faudra probablement pas longtemps avant de voir GameStop (NYSE:GME) les investisseurs prennent le train en marche et organisent eux aussi leurs propres vacances.

Alors, que doivent savoir les investisseurs sur #AMCDAY? Nous avons une ventilation rapide ci-dessous.

L’idée d’organiser des vacances pour AMC stock semble être une idée récente inspirée par Doge Day. L’objectif principal ici est que les investisseurs achètent des actions pour les envoyer plus haut. Cela signifie que les investisseurs peuvent s’attendre à une forte négociation des actions AMC aujourd’hui. Bien que cela augmente le prix de l’action, quiconque envisage de monter à bord devrait se méfier. DOGE a connu une baisse importante après que les investisseurs l’ont construit pour ses vacances. Il est possible que la même chose puisse arriver à l’action AMC une fois que le battage médiatique de #AMCDAY s’éteindra. Cependant, de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux l’utilisent également comme une opportunité de partager des mèmes entre eux. Cela a abouti à une tendance des vacances de stock sur Twitter (NYSE:TWTR) ce matin.

Jetons un coup d’œil à ce que les utilisateurs de Twitter publient aujourd’hui à l’appui de #AMCDAY.

#AMCDAY est la quatrième tendance la plus populaire sur Twitter! $ AMC 💎🙌 pic.twitter.com/XN0JRSfqkj – Tony Stonk ™ 🍥 (@DickTugging) 22 avril 2021

Je voulais juste partager mes pas de danse sur ces hfs à venir après # AMC😏. Nous n’avons que du temps. Nous ne vous laisserons pas mettre cette entreprise en faillite. #saveamc #AMC #AMCDAY. pic.twitter.com/wviYP9FVd1 – DogeWick (@ Sherman48897024) 22 avril 2021

Cette belle putain de pré-commercialisation th C’est ce pour quoi je suis resté debout / me réveiller tôt AF tous ces jours, je l’adore .. 🥳 $ AMC #AMC #AMCDAY pic.twitter.com/WGGP3Jo0GN – L’INFAMOUS JCITY (@jcitydgaf) 22 avril 2021

NOUS SOMMES DES GUERRIERS ET NOUS N’ARRÊTERONS PAS DE COMBATTRE #AMCDAY 🦍 APEDAY💎🙌🍌🖍 pic.twitter.com/s34QN6ScLq – lilrocket (@PappaApe) 22 avril 2021

Bonne famille #AMCDay !!!!! Maintenons le volume et la pression aujourd’hui. Continuez à acheter si vous le pouvez et si vous ne pouvez pas conserver ces actions pour la vie !!!! #AMC pic.twitter.com/oYJcjVqBB5 – Crayons Ape Munchin (@ApeCrayonsYummy) 22 avril 2021

L’action AMC a progressé de 2,3% en pré-bourse et de 386,6% depuis le début de l’année.

Bien que #AMCDAY bat son plein, cela ne signifie pas que les investisseurs doivent fermer les yeux sur les autres actions.

Au lieu de cela, il est sage de suivre les autres qui voient les mouvements majeurs aujourd’hui. Heureusement, nous pouvons vous aider. Les actions et les cryptos en mouvement ce matin comprennent Technologies Palantir (NYSE:PLTR), Teradata (NYSE:TDC), SafeMoon (CCC:SAFEMOON-USD), et d’autres.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.