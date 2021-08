AMCEarningsDay : 9 plats à emporter du quartier des blockbusters d’AMC Stock

AMC Entertainment (NYSE :AMC) Le rapport sur les résultats du deuxième trimestre est un grand moment pour le héros de l’action meme. Dire que le stock de la chaîne de cinéma a surmonté l’adversité au premier semestre 2021 est un euphémisme. L’action AMC a été sauvée de la dette, elle a conquis le cœur des investisseurs à court terme et elle a survécu à un premier trimestre difficile. Et maintenant, avec la variante Delta menaçant à nouveau la survie de la chaîne, les investisseurs veulent une énergie optimiste pour le second semestre. En prévision de l’appel, beaucoup célébraient #AMCEarningsDay sur Twitter.

Le mois dernier en particulier a été dur pour les actions AMC.

La compagnie de théâtre vient tout juste de rouvrir ses portes et pourrait déjà envisager de fermer ses portes. La variante Delta conduit à un pas en arrière dans l’effort de récupération Covid-19 du pays; de nombreuses villes rétablissent les mandats de masque, et l’administration du président Joe Biden a clairement indiqué que si les responsables de la santé conseillaient un autre verrouillage, il serait envisagé.

Hausse des bénéfices du T2 Stock AMC

Au-delà de la pandémie, AMC fait face à un autre nouvel adversaire dans les sorties de films en direct. Les cinémas AMC ont vu des millions de clients dans ses cinémas pour le week-end d’ouverture de Black Widow de Marvel Studios. Mais en même temps, Disney (NYSE :DIS) a sorti le film directement sur son service de streaming Disney +, volant 60 millions de dollars de revenus aux cinémas.

Les utilisateurs de Twitter célèbrent l’appel des gains très attendu avec le hashtag #AMCEarningsDay. Beaucoup essaient d’attirer l’attention sur le stock de mèmes en le faisant redevenir un sujet tendance; pendant ce temps, d’autres font des demandes stratégiques à l’entreprise, comme un rappel d’actions.

RETWEETEZ SI VOUS DEMANDEZ UN RAPPEL D’ACTIONS AMC $ !! #AMC #AMCEARNINGSDAY – AMC 2 Lune (@AMC_Apee) 9 août 2021

Alors, avec tout ce buzz, comment AMC a-t-il fait avec ses résultats du deuxième trimestre ? Eh bien, le PDG Adam Aron l’a dit le mieux lors de l’appel: “En bref, AMC l’a écrasé au deuxième trimestre.” Jetons un coup d’œil aux estimations et voyons comment les chiffres réels tiennent le coup.

#AMCEarningsDay : AMC écrase ses bénéfices au deuxième trimestre, cherche à accepter Bitcoin

Les analystes ont appelé à une perte par action de 94 cents. La société fait état d’une perte réelle de seulement 71 cents. Les estimations de revenus s’élevaient à 382,25 millions de dollars. AMC a affiché des revenus réels de 444,7 millions de dollars, dépassant les estimations de plus de 15 %. Cependant, cela reste largement inférieur au chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars du deuxième trimestre de 2019. La perte nette pour le deuxième trimestre s’élève à 344 millions de dollars, contre une perte nette de plus de 561 millions de dollars au deuxième trimestre 2020. Les flux de trésorerie d’AMC au deuxième trimestre s’élevaient à 251,7 millions de dollars. Les flux de trésorerie du dernier trimestre s’élevaient à 324,8 millions de dollars. La fréquentation des cinémas AMC au deuxième trimestre a dépassé les 22 millions. Le premier trimestre a vu environ 6,8 millions de clients dans ses sièges de théâtre. Les marchés internationaux ont accueilli plus de 4 millions de participants. S’exprimant sur les craintes des services de streaming direct, Aron n’a pas semblé influencé. Le PDG dit que si beaucoup pensent que le streaming tuera les cinémas, les gens ont dit la même chose à propos des VHS et des DVD. Il est également optimiste quant aux effets du vaccin pour empêcher les États-Unis d’un autre verrouillage, bafouant les deux principaux points de discussion des ours AMC. En plus des deux cinémas annoncés précédemment dans la région de Los Angeles, la société ajoute huit cinémas supplémentaires sur les principaux marchés. La société recherche également du contenu alternatif pour ses cinémas ; Aron dit qu’en plus des expériences de concert dans le théâtre, la société s’efforcera d’apporter des sports en direct dans ses théâtres, ainsi que d’éventuels événements de jeu aux côtés de ses pairs. GameStop (NYSE :GME). Enfin, la société se lance massivement dans la crypto-monnaie. L’entreprise acceptera Bitcoin (CCC :BTC-USD) dans ses salles avant la fin de l’année.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.