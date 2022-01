AMD annonce des puces pour ordinateur portable Ryzen 6000 6 nm avec des graphiques RDNA 2; présente le Ryzen 7000 basé sur Zen 4

Aux côtés d’une multitude de GPU Radeon mobiles et de bureau.

AMD a annoncé une multitude de nouvelles puces Ryzen et cartes graphiques Radeon pour ordinateurs portables et de bureau au CES 2022. Cela comprend les puces pour ordinateur portable Ryzen 6000 6 nm avec graphiques RDNA 2, le processeur de bureau Ryzen 7 5800X3D, le tout nouveau RX 6000M, Radeon RX 6000S graphiques mobiles de la série et plus encore. Plus important encore, le fabricant de puces a présenté en avant-première les prochaines puces Ryzen 7000 basées sur Zen 4 qui devraient être lancées au second semestre de cette année.

Processeurs d’ordinateurs portables Ryzen série 6000

Les processeurs pour ordinateurs portables de la série Ryzen 6000 d’AMD sont construits sur son cœur Zen 3 Plus mis à jour avec le produit phare Ryzen 9 6980HX (8 cœurs/16 threads) qui offrirait des performances jusqu’à 1,3 fois plus rapides (jusqu’à 11 % de meilleure qualité monothread et jusqu’à 28 pour cent plus rapide multithread) et des graphiques jusqu’à 2,1 fois plus rapides par rapport à la dernière génération de la série 5000. Cette puce haut de gamme peut dépasser les 5 GHz.

Les nouvelles puces seront également plus économes en énergie. AMD affirme que les ordinateurs portables équipés du processeur Ryzen 6000 pourront atteindre 24 heures de lecture de films avec une seule charge.

Ces puces marqueront également les débuts mobiles des graphiques RDNA 2 (également visibles dans des consoles populaires comme la PS5 et la Xbox Series X). AMD affirme que les nouvelles puces permettront des jeux AAA jusqu’à 70 % plus rapides par rapport à la concurrence et prendront en charge les écrans HDR dynamiques et FreeSync.

Les ordinateurs portables équipés des processeurs Ryzen série 600 devraient arriver à partir de février 2022.

Carte graphique mobile Radeon RX 6000M, Radeon RX 6000S

À la tête de la gamme Radeon RX 6000M d’AMD se trouve le RX 6850M XT qui offrirait des performances de jeu jusqu’à 7 % plus rapides que le GPU mobile RX 6800M4. Cette carte graphique est conçue pour les jeux 1440p.

La Radeon RX 6000S est conçue pour des jeux 1080p plus fins et plus légers. Ici, le nouveau 100W RX 6800S offrirait des performances jusqu’à 10 % plus rapides sur certains titres en 1080p que la concurrence.

Cartes graphiques Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6400

Les Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400 basées sur 6 nm sont conçues pour offrir des performances de jeu jusqu’à 35 % plus rapides – à 1080p – par rapport à la concurrence, selon AMD.

