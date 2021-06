AMD apporte le traçage de rayons aux téléphones de Samsung plus tard cette année

Lors du Computex 2021, la PDG d’AMD, Lisa Su, a annoncé les détails clés de son architecture RDNA2. L’architecture graphique constitue la base des GPU RX 6000 d’AMD et alimente les dernières consoles de jeu – les PlayStation 5 et la Xbox Series X comportent des puces RDNA2 – et AMD apporte maintenant la plate-forme à de nouveaux facteurs de forme.

AMD a annoncé que la technologie RDNA2 sera intégrée dans le modèle X de Tesla et le modèle S.Les voitures de Tesla ont déjà un chipset Ryzen intégré, et ils recevront un GPU RDNA2 discret qui débloquera le jeu AAA – dans votre voiture. Su note que la puce RDNA2 à venir sur Teslas fournira jusqu’à 10TFLOP de calcul, ce qui est à égalité avec les 10.28TFLOP proposés avec la PS5.

Mais ce qui est particulièrement intéressant, c’est vers où se dirige la technologie RDNA2 d’AMD: «les appareils mobiles hautes performances». AMD a annoncé qu’il apportera RDNA2 à la prochaine plate-forme phare de Samsung Exynos, offrant un traçage de rayons et un ombrage à taux variable aux meilleurs téléphones Android.

Pour rappel, Samsung s’est associé à AMD en 2019, les deux fabricants travaillant ensemble pour intégrer l’IP d’AMD dans un facteur de forme mobile. Nous verrons maintenant les fruits de ce travail plus tard cette année; Samsung a clairement déclaré que son prochain chipset phare Exynos comportera un GPU AMD, et il est passionnant de voir qu’il sera basé sur RDNA2.

Alors, qu’est-ce qui rend RDNA2 si intéressant? AMD a remanié son architecture graphique pour offrir d’énormes gains d’efficacité, un nouveau cache Infinity sur puce qui permet des cas d’utilisation à bande passante élevée tout en minimisant la consommation d’énergie, et de nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que le traçage de rayons et l’ombrage à taux variable. Fondamentalement, RDNA2 est évolutif, offre une augmentation massive des performances et fait tout cela tout en étant efficace.

C’est cette efficacité qui sera la clé alors qu’AMD et Samsung intègrent RDNA2 dans les appareils mobiles; Les téléphones sont thermiquement limités par leur conception, il sera donc intéressant de voir comment l’architecture tient dans ce facteur de forme. Les conceptions Exynos de Samsung n’ont pas bien résisté à leurs homologues Qualcomm ces dernières années, et bien que Samsung ait fait des progrès décents avec le Galaxy S21 alimenté par Exynos 2100, le Snapdragon 888 a toujours l’avantage général, en particulier dans les jeux. Mais avec RDNA2, cette dynamique pourrait changer en faveur de Samsung.

