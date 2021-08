AMD bat Intel dans les ventes de processeurs de bureau des principaux détaillants – pour l’instant

Les nouveaux processeurs Ryzen d’AMD dominent les détaillants en ligne les plus populaires aux États-Unis, représentant jusqu’à 75 % des ventes de nouveaux processeurs de bureau et remplissant les listes de best-sellers des principaux détaillants en ligne.

Les derniers processeurs Ryzen de la série 5000 de Team Red se sont avérés très populaires auprès des constructeurs – un tournant majeur par rapport aux années passées, lorsque les processeurs Intel Core étaient considérés comme la référence absolue pour les nouveaux ordinateurs de bureau.

Selon une analyse approfondie de PCGamer, les nouveaux processeurs AMD Ryzen complètent les sept processeurs les plus vendus sur Amazon et représentent huit sur dix au total. Pendant ce temps, les deux seules puces Intel dans le top dix sont toutes deux des processeurs de 10e génération, les derniers processeurs de la série Rocket Lake Core d’Intel n’apparaissant que beaucoup plus bas dans la liste au n ° 37, au moment de la rédaction de cet article.

Sur Newegg, Intel parvient à mieux se positionner avec son dernier processeur Core i7-11700K en cinquième position sur la liste, les Core i7-10700K et Core i9-11900K se classant respectivement en 8e et 9e place. Newegg a plus une réputation de détaillant de composants PC qu’Amazon, donc le classement des derniers processeurs Rocket Lake d’Intel reflète certainement plus l’intérêt des passionnés, ce qui est au moins un bon signe pour Rocket Lake.

Nous avons également signalé la semaine dernière que les ventes d’AMD chez le détaillant allemand Mindfactory représentaient environ trois puces sur quatre vendues, bien qu’il s’agisse d’une amélioration pour Intel car Team Blue ne représentait que 14% des ventes le mois précédent. Même avec cette hausse, les dernières puces d’Intel semblent lutter contre l’assaut Ryzen 5000 d’AMD pour la part de marché des processeurs de bureau.

Nous avons contacté Intel pour commenter ces derniers chiffres et nous ne manquerons pas de mettre à jour l’histoire lorsque nous aurons des nouvelles de la société.

(Crédit image : Intel)

Inutile de dire que cela met définitivement la pression sur Alder Lake pour qu’il soit meilleur que Rocket Lake jusqu’à présent, mais il y a une grande latitude pour l’optimisme et le pessimisme sur ce front.

Les processeurs Alder Lake seront la première avancée majeure d’Intel dans l’architecture big.LITTLE mise au point par ARM et utilisée dans les puces Apple M1 et Apple M1X. Cette architecture met davantage l’accent sur l’efficacité énergétique que sur la puissance de calcul brute, bien qu’elle ait fait des progrès significatifs dans le département des performances.

Il reste à voir si cette augmentation des performances est suffisante pour inciter les constructeurs de bureau à opter pour Alder Lake, bien que les premières puces Alder Lake-S devraient être lancées plus tard cette année spécifiquement pour ce marché passionné, nous n’aurons donc pas longtemps à attendre .

Si Intel est capable de sortir un lapin de silicium d’un chapeau sur celui-ci, alors ce pourrait être une toute autre histoire l’année prochaine étant donné que les dernières puces d’Intel auront plusieurs mois d’avance sur le lancement prévu fin 2022 d’AMD Zen 4.

La prochaine puce d’AMD ne comportera pas une architecture big.LITTLE, ce sera donc un test intéressant – et élevé – pour savoir si Intel est capable de surclasser AMD dans sa position de leader autrefois vantée.