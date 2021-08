AMD lance enfin son Ryzen 5000 G avec lequel on peut jouer sans laisser une fortune dans un GPU séparé | Jeux

in

La dernière génération d’AMD avec GPU intégré est déjà disponible pour les clients après des mois uniquement disponible sur les PC pré-assemblés d’autres sociétés.

Le grand atout qu’Intel avait laissé dans le milieu et le haut de gamme est que ses processeurs des séries 10 et 11, malgré un retard technologique et d’efficacité par rapport à AMD, pourraient offrir des graphismes intégrés décents.

Et ce, bien que pour beaucoup de gens ce ne soit pas une caractéristique fondamentale, cela peut être un monde pour les utilisateurs qui ne veulent pas / ne peuvent pas se procurer un GPU dédié.

Le prix exorbitant des cartes graphiques et le nombre d’utilisateurs qui n’exigent pas de puissance graphique sont des facteurs à prendre en compte par les fabricants, qui devraient essayer d’avoir sur le marché des produits qui satisfont tous les clients.

Et pour cette raison même, aujourd’hui, nous avons de la chance, car AMD a lancé sur le marché de détail (pour vous et moi) ses processeurs de la gamme Ryzen 5000 avec GPU intégré, éliminant ainsi le besoin d’avoir un graphique séparé.

Après avoir annoncé en avril, AMD vendait ses processeurs Ryzen 5000G uniquement à des ordinateurs pré-assemblés., c’est-à-dire ceux que des entreprises comme ASUS ou MSI vendent déjà fabriqués avec leurs composants.

Maintenant, à la mi-août 2021, AMD a décidé de mettre sur le marché une partie de ses 5000 G afin que les utilisateurs puissent s’en procurer un, sans avoir à acheter l’intégralité de l’ordinateur.

Bien sûr, à l’heure actuelle, seules deux des puces Ryzen 5000 G sont disponibles à l’achat dans leur boutique officielle : le Ryzen 7 5700G à huit cœurs pour 372 $ et le Ryzen 5 5600G à six cœurs pour 268 $.

Les deux puces, tout comme le Ryzen 5000 ordinaire, sont construits sur le processus 7 nm d’AMD avec son architecture Zen 3.

Voici quelques conseils pour choisir la meilleure carte graphique, celle qui correspond le mieux à vos besoins en fonction de la résolution que vous souhaitez.

Il faut préciser que Ces APU sont identiques à ceux annoncés plus tôt cette année, ce qui signifie qu’ils continuent d’utiliser l’ancienne plate-forme graphique Vega d’AMD., et non votre processus RDNA / Navi de pointe.

Malgré cela, pour les joueurs moins exigeants, la puissance graphique offerte par le Ryzen 5000 G est largement suffisante pour pouvoir jouer de façon sporadique, tant qu’on oublie de mettre les jeux en Ultra.