AMD pourrait bientôt devenir le deuxième client de TSMC en termes de chiffre d’affaires

La perte de l’activité de Huawei et la pandémie en cours ont bouleversé les allocations clients de TSMC. Selon un nouveau rapport, AMD est susceptible de devenir le deuxième client de la fonderie cette année en contribuant aux revenus.

AMD a gravi les échelons pour plusieurs raisons. Les processeurs de la société ont été de plus en plus populaires au cours des dernières années, Ryzen et Epyc ayant défié Intel ou pris une position de leader sur le marché. AMD a également conçu les SoC PlayStation 5 et Xbox Series S | X, et les récents lancements de console ont certainement un impact. En dehors de ses matrices d’E / S (toujours construites chez GlobalFoundries, pour autant que nous le sachions) et de tous les anciens processeurs Polaris ou Ryzen 2xxx qu’il produit encore, AMD est désormais un magasin uniquement TSMC. Incidemment, l’accord d’AMD avec GF pour l’achat de wafers ne court que jusqu’en 2021. Si AMD a l’intention d’utiliser des matrices d’E / S 14 nm pour les futurs processeurs Ryzen, il devra négocier un nouveau WSA cette année.

Ces prédictions sont de Robert Castellano, président de The Information Network. HiSilicon (Huawei) tombe complètement hors de la liste en 2021, avec sa capacité redistribuée à d’autres entreprises. On ne sait pas pourquoi la part des revenus de Qualcomm devrait baisser, et la baisse de Nvidia semble suggérer que Samsung continuera à gérer une grande partie de la fabrication d’Ampère.

MediaTek fait un grand pas cette année, ce qui est logique s’il accélère sa propre livraison après l’implosion de Huawei. Intel est un autre moteur intéressant et génère beaucoup plus de revenus en 2021 qu’il y a à peine deux ans.

Si vous avez prêté attention aux annonces plus calmes d’Intel, ce n’est pas si surprenant. Intel a transféré un pourcentage important de sa fabrication hors CPU vers TSMC et Samsung pour libérer plus d’espace pour la construction de CPU. Intel a passé 2019 à augmenter sa capacité de 14 nm et a mis en ligne son nouveau Fab 42 de 10 nm à la fin de 2020. Le transfert de chipsets et d’autres fabricants sans CPU vers les fonderies sous contrat était le moyen le plus pratique pour Intel de consacrer plus d’espace aux processeurs à court terme.

Cette année, Intel lancera son GPU Xe-HPG orienté gamer et son GPU de centre de données Ponte Vecchio devraient être livrés à la fin de cette année ou au début de 2022. Son Xe Max d’entrée de gamme est probablement déjà construit à la fonderie. Ces produits, associés à des chipsets et à d’autres matériels de bas niveau, expliquent probablement également la montée en puissance d’Intel.

Apple, bien sûr, continue d’être le gorille proverbial de 800 livres dans la salle, avec plus du double de la part des revenus de toute autre société. Vous pouvez voir pourquoi TSMC vouloir d’autres clients de pointe au-delà d’Apple. La valeur des revenus combinés d’Intel, d’AMD et de Qualcomm n’est pas suffisante pour égaler Apple (24% contre 25,4%). Vous devez également jeter Nvidia sur la pile pour dépasser les revenus générés par Apple à lui seul.

